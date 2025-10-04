Ucraina, Zelensky: “La stazione ferroviaria di Shostka colpita da droni russi, decine di feriti”

Kiev, 4 ottobre 2025 – Almeno 30 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi contro la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che parla di un “crudele attacco” perché “i russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili”. "Tutti i servizi di emergenza sono intervenuti per prestare soccorso ai feriti", aggiunge il capo di Stato.

Secondo i primi rapporti, sia il personale della compagnia ferroviaria Ukrzaliznytsia sia i passeggeri erano presenti al momento dell'attacco. Il governatore regionale, Oleh Hryhorov, ha aggiunto che un treno diretto a Kiev è stato colpito e i video pubblicati sui social mostrano una carrozza passeggeri in fiamme.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Sempre secondo le autorità ucraine, oltre alla stazione, Mosca ha attaccato infrastrutture cruciali nella regione di Sumy, provocando blackout. Su Telegram, riporta Ukrinform, l'opetatore Sumyoblenergo denuncia che "a causa degli attacchi sono rimaste senza corrente la città di Shostka e aree del distretto di Shostka".

Kiev: “L’Europa prenda sul serio la minaccia russa”

Intanto da Kiev arriva un nuovo monito all'Europa per "prendere sul serio" la minaccia esistenziale rappresentata dalla Russia. A ribadirlo oggi, in un’intervista al Guardian, il vice ministro degli Esteri Sergiy Kyslytsya. Secondo l'ex ambasciatore ucraino all'Onu, le recenti i ncursioni di droni in diversi Paesi dell'Ue, attribuite alla Russia, costituiscono un tentativo di "superare le linee rosse". Senza una risposta transatlantica decisa, Putin – ha avvertito – "intensificherà" le sue azioni.

Questo avvertimento era già stato lanciato giovedì, in occasione di un vertice a Copenaghen, da Zelensky, che aveva invitato gli europei a mobilitarsi a fianco del suo Paese.