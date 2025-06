Ucraina, assalti russi con le motociclette. Centauri armati contro i piccoli insediamenti nel Lugansk

Roma, 10 giugno 2025 - Come ha detto il ministro della Difesa italiano Crosetto ieri sera: siamo davanti a una guerra piena di contraddizioni, a partire dalle armi super tecnologiche, magari aiutate dall'AI, a soldati ammucchiati in trincee dal sapore della prima guerra mondiale. In tutta questa varietà e fantasia nell'uccidere (Vedi i primi droni civili usati dall'esercito ucraino attaccandoci semplicemente una granata) spuntano anche le motociclette d'assalto.

Un soldato in motocicletta, sia Russia che Ucraina hanno reparti di questo tipo

Non stiamo parlando di bande di centauri su Harley Davidson (Motocicletta Usa apprezzata anche da Putin), ma di soldati dell'esercito russo che a bordo di moto si scagliano all'assalto di piccoli insediamenti ucraini. A riferirlo all'incredulo giornalista in tv è stato il tenente colonnello Dmytro Zaporozhets, che guida le sue truppe sul fronte di Lugansk.

I russi "utilizzano sempre più spesso le motociclette per conquistare piccoli insediamenti", ha raccontato Zaporozhets. "Il nemico sta iniziando a condurre sempre più operazioni d'assalto con l'uso di motociclette. Soprattutto in direzione di Torets, dove sta cercando di assaltare piccoli insediamenti con le motociclette. Ad esempio, ieri ci sono state due operazioni d'assalto in direzione dell'insediamento di Yablunivka, utilizzando prima tre e poi cinque motociclette. Metà dei nemici e delle motociclette sono stati distrutti, e i superstiti, approfittando del fatto che era già sera inoltrata, sono riusciti a fare dietrofront e a fuggire. Questa tendenza è già diffusa lungo tutta la linea di scontro, sia in direzione di Siversky che di Kramatorsk".