Starmer promette all’Ucraina 5mila missili LMM di precisione, prodotti a Belfast dalla francese Thales

Roma, 2 marzo 2025 - Missili francesi, pagati dagli inglesi, per difendere gli ucraini, questo sarebbe uno degli impegni che il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha annunciato per Kiev, che ora rischia di essere abbandonata a sé stessa dagli Stati Uniti. Regno Unito e Francia studieranno il piano di pace per l'Ucraina, ma da sottoporre a Trump. Offriranno anche garanzie per una eventuale deterrenza, in caso di pace, da una futura aggressione russa, un’offerta che nelle intenzioni di Starmer e Macron, ma l'idea non dispiace neanche a Trudeau, significherebbe inviare truppe di peacekeeper sui campi di battaglia ucraini.

Il missile multiruolo leggero (LMM) di precisione prodotto da Thales

I missili LMM di precisione

Ma la prima mossa è fare acquistare all'Ucraina almeno 5mila missili da difesa aerea, armi prodotte a Belfast da un'azienda francese, la Thales. L'arma mandata in produzione è il missile multiruolo leggero (LMM) di precisione, progettato per essere lanciato da diverse piattaforme su terra, aria e mare contro una vasta gamma di minacce convenzionali e asimmetriche, tra cui veicoli corazzati per il trasporto di personale (APC), mezzi d'attacco costieri veloci (FIAC) e UAS (Sistemi di aeromobili senza equipaggio o droni). I missili seguono il sistema di guida laser di precisione, Laser Beam-Riding, che consente di usarli anche in ambiente urbano. Del peso di 13 chilogrammi, vola a velocità Mach 1,5 con una gittata superiore a 6 km, è dotato di una testata a triplo effetto frammentazione e spoletta di prossimità.

Un contratto da quasi 2 miliardi per Thales

A settembre dell'anno scorso sempre la fabbrica di Belfast produsse 650 LMM per l'Ucraina al prezzo di 162 milioni di sterline. Ma il nuovo ordine va molto oltre, si parla di un valore iniziale di 1,16 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di euro) per 5mila missili e con il potenziale per circa altri 500 milioni di sterline di lavoro da aggiungere in collaborazione con un partner industriale ucraino.

Nuovi posti di lavoro a Belfast

Il contratto comporterà anche l'assunzione di 200 dipendenti aggiuntivi per l'azienda francese, con sede nell'Irlanda del Nord, particolare da non sottovalutare, e sottolineato dallo stesso Starmer: I missili "saranno realizzati a Belfast, creando posti di lavoro nel nostro brillante settore della difesa". Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha sottolineato che si tratta del contratto più grande mai ricevuto da Thales a Belfast. E il Segretario alla Difesa John Healey ha ricordato che l'accordo "aiuterebbe a proteggere l'Ucraina dagli attacchi di droni e missili e contribuirebbe a scoraggiare ulteriori aggressioni russe in seguito alla fine dei combattimenti".