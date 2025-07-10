L’Ucraina avrà 5.000 missili multiruolo LMM da difesa della Thales promessi da Starmer. La firma oggi a Roma. “Accordo storico”

Londra, 10 luglio 2025 - L'Ucraina avrà 5000 nuovi missili di difesa anti-aerea promessi dal primo ministro britannico, Keir Starmer, agli inizi di marzo. Missili francesi della Thales, pagati dagli inglesi e prodotti a Belfast, in Irlanda del Nord, dall'azienda transalpina. L'accordo per la consegna è stato firmato oggi a Roma a margine della conferenza sulla ricostruzione, dalla vicepremier Angela Rayner e il segretario di Stato per le Esportazioni Gareth Thomas, con il presidente Volodymyr Zelensky. Mentre Starmer è rimasto a Londra per il vertice col presidente francese Emmanuel Macron a discutere di deterrenza nucleare comune allo scopo di garantire uno scudo europeo alle mire di Putin.

Media ucraini: "Un accordo storico"

I media ucraini lo hanno definito un accordo storico, e sicuramente in questo momento di intensi bombardamenti russi sul Paese, con i Patriot scarsi e non sufficienti, i 5 mila missili multiruolo leggeri (LMM) di precisione saranno una manna per Kiev. Una mossa che conferma l'impegno britannico di fornire aiuti all'Ucraina nel 2025 per altri 283 milioni di sterline.

Un contratto da quasi 2 miliardi per Thales

A settembre dell'anno scorso sempre la fabbrica di Belfast produsse 650 LMM per l'Ucraina al prezzo di 162 milioni di sterline. Ma il nuovo ordine è andato molto oltre, si parla di un valore iniziale di 1,16 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di euro) per 5mila missili e con il potenziale per circa altri 500 milioni di sterline di lavoro da aggiungere in collaborazione con un partner industriale ucraino.

Nuovi posti di lavoro a Belfast

Il contratto comporterà anche l'assunzione di 200 dipendenti aggiuntivi per l'azienda francese, con sede nell'Irlanda del Nord, particolare da non sottovalutare, e sottolineato al tempo dallo stesso Starmer: I missili "saranno realizzati a Belfast, creando posti di lavoro nel nostro brillante settore della difesa". Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha sottolineato che si tratta del contratto più grande mai ricevuto da Thales a Belfast. Il Segretario alla Difesa John Healey a marzo sottolineò come l'accordo "aiuterebbe a proteggere l'Ucraina dagli attacchi di droni e missili e contribuirebbe a scoraggiare ulteriori aggressioni russe in seguito alla fine dei combattimenti".

I missili LMM di precisione

L'accordo è per il missile multiruolo leggero (LMM) di precisione, progettato per essere lanciato da diverse piattaforme su terra, aria e mare contro una vasta gamma di minacce convenzionali e asimmetriche, tra cui veicoli corazzati per il trasporto di personale (APC), mezzi d'attacco costieri veloci (FIAC) e UAS (Sistemi di aeromobili senza equipaggio o droni). Questi missili seguono il sistema di guida laser di precisione, Laser Beam-Riding, che consente di usarli anche in ambiente urbano. Del peso di 13 chilogrammi, volano a velocità Mach 1,5 con una gittata superiore a 6 km, è sono dotati di una testata a triplo effetto frammentazione e spoletta di prossimità, tipo alcuni missili che la Russia sta proprio usando in questi giorni.