Ucraina, Trump: “Domani parlerò con Putin, forse avremo qualcosa da annunciare”

Roma, 17 marzo 2025 – La pace in Ucraina si avvicina. Almeno a giudicare da quanto dichiarato nella notte da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato che domani (martedì 18 marzo, ndr) avrà un colloquio con l’omologo russo Valdimir Putin proprio per porre fine al conflitto. "Penso che molto di questo sia già stato discusso, da entrambe le parti – ha detto conversando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One – . Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilità. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare". Da quanto spiegato dall’inquilino della Casa Bianca si discuterà anche di “terre” e “centrali elettriche”.

Già l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, aveva dichiarato che i due capi di Stato avrebbero avuto "una discussione davvero interessante e positiva entro la settimana". Mosca, Kiev e Washington "vogliono che tutto questo finisca", aveva detto il diplomatico alla CNN.

Le news in diretta