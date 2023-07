Ucciso ufficiale russo Rzhitsky, tradito dall’app di jogging Strava. “I sicari l’hanno usata per tracciarlo”

I movimenti di Stanislav Rzhitsky, l'ex comandante del sottomarino Krasnodar ucciso ieri, sarebbero stati tracciati attraverso Strava, una popolare app di jogging. Lo sostiene Baza, come riportato da Meduza.

Stanislav Rzhitsky ucciso mentre faceva jogging

Tradito dall’app di jogging

Rzhitsky pubblicava regolarmente i resoconti delle sue corse, che effettuava quasi sempre lungo lo stesso percorso. "Così, l'assassino non ha avuto difficoltà a scegliere un punto conveniente”, scrive Baza.

L’esecuzione

Quattro colpi di pistola sparatigli mentre faceva jogging in un parco, due alla schiena e due al torace. Così è morto a Krasnodar, nel sud della Russia, un ex comandante di sommergibili, Stanislav Rzhitsky. Un delitto misterioso, sul quale si allunga il sospetto di un ruolo dei servizi segreti ucraini. Alcuni media di Kiev, infatti, ipotizzano che l'ufficiale sia stato colpito in un'azione di vendetta per un bombardamento dal mare avvenuto un anno fa in cui rimasero uccise 27 persone.

Chi era Rzhitsky

Rzhitsky, che era anche vice responsabile per la mobilitazione nella sua città, era stato in passato comandante del sottomarino Krasnodar. Di lui avevano parlato i media ucraini, indicandolo appunto tra i capitani dei sottomarini che più volte hanno colpito l'Ucraina con i loro missili. Uno di questi bombardamenti, il 14 luglio del 2022, aveva provocato 27 vittime nella città di Vinnitsa. Ad avvalorare l'ipotesi della vendetta, oltre a diversi canali Telegram russi e ucraini, è stato Iliya Ponomarev, un oppositore russo in passato deputato della Duma ma trasferitosi a partire dal 2016 in Ucraina, di cui ha acquisito la cittadinanza. "C'erano persone che hanno detto che si sarebbero vendicate, ed ecco che si sono vendicate”, ha detto Ponomarev in una diretta Youtube sul canale Freedom Live.

Un uomo arrestato

Un uomo è stato arrestato nella regione russa di Krasnodar perché sospettato di essere coinvolto nell'omicidio dell'ex comandante di sottomarino Stanislav Rzhitsky