Chi era Andreij Parubij, ex leader del parlamento ucraino ucciso a Lepoli. Una figura di primo piano di Euromaidan

Leopoli (Ucraina), 30 agosto 2025 – Una figura di rilievo della politica ucraina è stata assassinata a Leopoli. Come confermato su Telegram anche dal capo di Stato Volodymyr Zelensky, Andreij Parubij è morto all’età di 54 anni, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, dal 2016 al 2019, Parubij fu tra i fondatori del Partito Social-Nazionale d’Ucraina, dalla spiccata impronta neo-nazista e che successivamente avrebbe assunto il nome di ‘Svoboda’ (Libertà).

Una svolta politica arrivò nel 2004, anno dell’abbandono del PSNU e del conseguente passaggio a movimenti di destra moderata come il Blocco Ucraina Nostra. Nello stesso anno, Parubij divenne anche un convinto sostenitore della ‘rivoluzione arancione’, la rivolta invocata dall'europeista Viktor Juščenko dopo aver denunciato possibili imbrogli elettorali nelle votazioni dello sfidante Viktor Janukovyč.

Il rapporto con il parlamento ucraino per Parubij nacque nel 2007, quando venne eletto con la coalizione Blocco Ucraina Nostra che abbandonerà nel 2012 per passare al partito filo-occidentale ‘Patria’. Parubij viene ricordato ancora oggi per essere stato uno dei capi della rivolta filo-europea dell’Euromaidan del 2013, che influenzò fortemente la deposizione di Janukovic da Presidente dell’Ucraina.