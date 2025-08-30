Chi era Andreij Parubij, ex leader del parlamento ucraino ucciso a Lepoli. Una figura di primo piano di Euromaidan

Giovedì 28 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
30 ago 2025
GIACOMO LIPPI
Esteri
Presidente della Verchovna Rada dal 2016 al 2019, Parubij è stata una figura di spicco nella destra filo-europeista ucraina. Fu tra i fondatori del Partito Social-Nazionale d’Ucraina

Andrij Parubij in un'immagine di archivio del 2019 (foto Ipa)

Leopoli (Ucraina), 30 agosto 2025 – Una figura di rilievo della politica ucraina è stata assassinata a Leopoli. Come confermato su Telegram anche dal capo di Stato Volodymyr Zelensky, Andreij Parubij è morto all’età di 54 anni, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, dal 2016 al 2019, Parubij fu tra i fondatori del Partito Social-Nazionale d’Ucraina, dalla spiccata impronta neo-nazista e che successivamente avrebbe assunto il nome di ‘Svoboda’ (Libertà).

Una svolta politica arrivò nel 2004, anno dell’abbandono del PSNU e del conseguente passaggio a movimenti di destra moderata come il Blocco Ucraina Nostra. Nello stesso anno, Parubij divenne anche un convinto sostenitore della ‘rivoluzione arancione’, la rivolta invocata dall'europeista Viktor Juščenko dopo aver denunciato possibili imbrogli elettorali nelle votazioni dello sfidante Viktor Janukovyč.

Il rapporto con il parlamento ucraino per Parubij nacque nel 2007, quando venne eletto con la coalizione Blocco Ucraina Nostra che abbandonerà nel 2012 per passare al partito filo-occidentale ‘Patria’. Parubij viene ricordato ancora oggi per essere stato uno dei capi della rivolta filo-europea dell’Euromaidan del 2013, che influenzò fortemente la deposizione di Janukovic da Presidente dell’Ucraina. 

© Riproduzione riservata