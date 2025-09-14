Uccisa in bicicletta . Promessa del pattinaggio travolta da un camion

Tragedia su una pista ciclabile nella città austriaca dove una giovane promessa del pattinaggio artistico ha perso la vita. Julia Marie Geiser aveva 23 anni ed era nata a Bressanone, in Alto Adige; dopo una breve parentesi con le nazionali giovanili italiane, si era trasferita con la famiglia di là dal confine e da diversi anni difendeva i colori dell’Austria, ottenendo buoni risultati sia a livello nazionale sia internazionale.

La giovane era in bicicletta quando ha effettuato una svolta a sinistra a un incrocio particolarmente trafficato della città di Mozart. Nonostante avesse indicato il desiderio di svoltare, un camion di grossa cilindrata guidato da una quarantaseienne del posto l’ha investita. La ragazza è caduta a terra e pur indossando il caschetto l’urto è stato così violento che è morta sul colpo. Inutili i soccorsi mentre l’autista veniva sottoposto dalla polizia locale all’alcoltest che sarebbe risultato negativo. Sono in corso le indagini da parte della autorità austriache per stabilire con precisione le cause dell’incidente e decidere quali provvedimenti prendere nei confronti dell’investitore. Quello di Julia Marie non è il primo caso di un atleta che perde la vita per un incidente stradale non in gara e d’altra parte l’incidenza dei morti sulle due ruote nel nostro Paese e all’estero è piuttosto alto.

Per quanto riguarda gli atleti basti ricordare i casi di Rebellin, Scarponi e Stoner per rendersi conto del pericolo che corrono i ciclisti anche provetti. Julia si era trasferita a Salisburgo dopo avere iniziato la sua attività con il Wintersportverein Brixen, società della sua città natale. "Aveva iniziato tardi l’attività sul ghiaccio rispetto allo standard del nostro sport - ricorda con commozione Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale di Bolzano della Federazione italiana sport del ghiaccio -: aveva circa 8 anni, quando molte bambine iniziano già a 4-5. Nonostante questo Julia Marie era riuscita ad ottenere buoni risultati grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione". Poi il trasferimento in Austria. Gareggiava per l’Eis Team ed era una componente fissa della nazionale di quel Paese con la quale un anno fa aveva partecipato a un prestigioso evento come gli Skate Emirates di Dubai dimostrando la propria bravura. "Una grande perdita per la città e lo sport", ha dichiarato il primo cittadino di Salisburgo, Andreas Jungmann.