Uccisa a 21 anni, la famiglia denuncia la madre del killer

Siamo al paradosso. La vittima non viene risarcita, mentre il suo assassino riceverà un indennizzo dallo Stato sullo sfondo di uno scontro fra madri. È l’epilogo del femminicidio di Sara Campanella, la studentessa ventiduenne uccisa brutalmente per strada il 31 marzo scorso da un suo corteggiatore ossessivo, Stefano Argentino, poco dopo aver concluso la lezione universitaria a Villafranca Tirrena (Messina). Un accoltellamento feroce solo perché la giovane aveva rifiutato le reiterate avance del compagno di banco. Il processo avrebbe dovuto prendere il largo in questi giorni davanti alla Corte d’Assise di Messina, ma Argentino, il 6 agosto, si è impiccato nel carcere di Gazzi. Con la sua morte, recita la legge, il reato si estingue per ‘mors rei’ e il dibattimento si chiude senza una sentenza facendo venir meno anche le azioni civili.

Di contro la legge prevede che, in caso di suicidio in carcere attribuibile a negligenza, lo Stato possa essere chiamato a risarcire la famiglia del detenuto per omessa vigilanza e mancata prevenzione del suicidio. Questo vulnus spinge la famiglia Campanella a intraprendere una procedura complessa. I suoi avvocati, infatti, hanno presentato una denuncia-querela contro Daniela Santoro, madre di Stefano, ipotizzando i reati di favoreggiamento e concorso morale nel femminicidio. Secondo le accuse, avrebbe, in più occasioni, prima e dopo l’omicidio, aiutato il figlio a eludere le indagini, nascondendolo quando veniva ricercato e consigliandolo.