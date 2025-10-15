Uccide la compagna a coltellate. Poi tenta di ammazzarsi: arrestato

La lite in casa. Lui aggredisce lei, la trascina e la accoltella. La massacra con decine di coltellate. Poi cerca di togliersi la vita, ma sopravvive al tentativo di suicidio e viene portato in ospedale, piantonato dalla polizia. È la sequenza andata in scena poco prima delle 23 di ieri in uno stabile di via Iglesias, in zona Gorla a Milano. Stando alle prime informazioni, tutto è avvenuto in un appartamento del terzo piano della palazzina al civico 33. L’uomo, italiano classe 1973, avrebbe colpito la compagna, Pamela Gerini, 29 anni, con diversi fendenti – decine da una prima ricostruzione – mentre entrambi si trovavano sul terrazzo dell’appartamento, al culmine di una violenta discussione. Dopo aver ucciso la donna, l’assassino avrebbe cercato di uccidersi.

La chiamata al 112 ha generato l’intervento immediato degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, che sono arrivati in via Iglesias con diversi equipaggi delle Volanti: alcuni abitanti, preoccupati dalle urla della donna, urlavano "La ammazza, la ammazza" mentre i poliziotti stavano cercando di buttare giù la porta per entrare all’interno dell’abitazione. I poliziotti hanno sfondato sia il portoncino che la porta d’ingresso ma quando sono entrati per la donna non c’era più niente da fare. L’uomo è stato soccorso dai sanitari di Areu e portato in gravissime condizioni al Niguarda con almeno due ferite, profonde, alla gola. I poliziotti hanno iniziato a sentire in strada i vicini di casa per trovare eventuali testimoni: pare che alcuni condomini dello stabile di fianco abbiano visto in lontananza l’aggressione in diretta. Stando a quanto riferito agli agenti da un uomo che conosceva la vittima, i rapporti tra i due erano tesi e lei aveva intenzione di lasciarlo. Pamela, forse spaventata dalla reazione dell’uomo, poco prima di essere uccisa avrebbe chiamato l’ex fidanzato per chiedere aiuto. In via Iglesias anche gli specialisti della Scientifica per effettuare i rilievi.

Nicola Palma