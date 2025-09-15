Tyler Robinson “non confessa l’omicidio di Charlie Kirk”, ma il Dna incastra il killer

New York, 15 settembre 2025 – Tyler Robinson, il ventiduenne sospettato di aver ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk, non ha confessato l'omicidio e non sta collaborando con le autorità sebbene "tutte le persone a lui vicine stiano collaborando, cosa che ritengo importantissima".

Le foto segnaletiche di Tyler Robinson sospettato di aver ucciso Charlie Kirk

Lo ha dichiarato, in un'intervista ad Abc, il governatore repubblicano dello Utah, Spencer Cox. Vengono così smentite le notizie di stampa, corroborate dalle dichiarazioni dello stesso Cox successive all'arresto, secondo le quali Robinson aveva ammesso di aver sparato a Kirk.

Il presunto killer Charlie Kirk aveva però scritto che aveva “l'opportunità di eliminare” l'influencer conservatore e “la coglierò al volo”. Lo ha rivelato il capo dell'Fbi Kash Patel. Il messaggio è stato scritto prima dell'attentato di mercoledì, ha detto Patel a Fox News. Non è chiaro quale forma abbia assunto. Patel lo ha descritto sia come un “biglietto” che come uno “scambio di messaggi di testo”. Il capo del Bureau ha riferito che il testo è stato poi “distrutto” ma è stato recuperato dagli investigatori.

Restano comunque pesanti prove contro Kirk, oltre alla confessione ai famigliari che l’hanno poi convinto a costituirsi, come le tracce di Dna rilevate sull'asciugamano avvolto intorno all'arma con il quale è stato ucciso Charlie Kirk che sono compatibili con Tyler Robinson. Lo ha dichiarato il direttore dell'Fbi, Kash Patel, a Fox News. Positivo anche il confronto con il Dna presente su un cacciavite trovato sul tetto dove Robinson si sarebbe posizionato per sparare a Kirk. "Posso riferire oggi che l'analisi delle tracce di Dna sull'asciugamano che era avvolto intorno all'arma da fuoco e sul cacciavite hanno dato esito positivo per quanto riguarda la compatibilità con il sospetto in arresto", ha affermato Patel. Il Dna rilevato sull'arma non è invece ancora stato analizzato.

Intanto la t-shirt 'Freedom' invade il web dopo l'omicidio di Charlie Kirk. La maglietta bianca con la scritta nera ('Freedom', appunto) che il 31enne attivista di destra indossava mercoledì al momento dell'uccisione in Utah è diventata in poche ore un meme commerciale. Come rivela il New York Times, nelle ore successive alla sparatoria piattaforme di print-on-demand (da Etsy a TikTok) hanno inondato il mercato con copie o design simili, suscitando critiche da parte di importanti voci di destra, come l'account Libs of TikTok. Una versione “ufficiale” della t-shirt è apparsa sul sito personale diKirk solo venerdì, mentre Turning Point Usa ha messo in vendita un modello diverso a tema religioso. Anche se molti acquirenti hanno atteso i canali ufficiali per sostenere la famiglia e l'organizzazione, le imitazioni hanno rapidamente fatto il giro della rete. “È il punto in cui l'identità culturale e il consumismo virale a basso costo si intersecano”, sottolinea D. Andrew Price, responsabile dei contenuti di Memes Media Group, a proposito della proliferazione della maglietta.