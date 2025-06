Quando un paese scompare: Tuvalu e l'esodo di massa (a estrazione) in Australia

Roma, 30 giugno 2025 - Tuvalu, un piccolo angolo di paradiso nel cuore dell’Oceano Pacifico, rischia di scomparire nel giro di pochi anni. A tendere la mano ai suoi 10.000 abitanti è l’Australia, che offre loro la speranza di un futuro sul continente, dove potranno trasferirsi se verranno selezionati tramite sorteggio.

Una ‘mobilità dignitosa’ per gli abitanti di Tuvalu

Dal 16 giugno 2025 sono aperte le iscrizioni al sorteggio che determinerà chi potrà ottenere il visto per trasferirsi in Australia. L’iniziativa rientra nel trattato Falepili Union, il primo accordo internazionale a riconoscere esplicitamente il diritto alla ‘mobilità dignitosa’ come risposta al cambiamento climatico. La registrazione ha un costo di 25 dollari australiani (circa 14 euro) e, per i fortunati estratti, offre la possibilità di trasferirsi permanentemente in Australia, con accesso garantito alla sanità pubblica, al sistema scolastico e, se necessario, a sussidi e forme di assistenza. Un’iniziativa che sembra aver riscosso grande successo tra la popolazione di Tuvalu. Sebbene non siano ancora disponibili dati ufficiali da fonti governative, testate come Cnn ed Euronews riportano che sono già state presentate 1.124 domande, che coinvolgerebbero circa 4.000 persone includendo i familiari dei richiedenti (quasi la metà dell’intera popolazione dell’isola, ndr). Nonostante l’alto tasso di richieste, Tuvalu non si spopolerà in un paio d’anni: sono solo 280 i posti a disposizione e chi non verrà sorteggiato sarà costretto a ritentare l’anno successivo.

Tuvalu vittima del cambiamento climatico

Con un’altitudine massima di soli sei metri sul livello del mare, Tuvalu è tra i paesi più vulnerabili agli effetti della crisi climatica. Secondo quanto emerso alla 28ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), tenutasi nel 2023 a Dubai, entro il 2050 la metà della capitale Funafuti sarà soggetta ad allagamenti quotidiani causati dalle maree, mentre entro il 2100 il 95–99% del territorio nazionale sarà regolarmente sommerso. Da qui nasce l’esigenza del governo di poter trasferire gli abitanti verso luoghi sicuri e, soprattutto, dove c’è speranza di un futuro. ‘Potete mettervi nei miei panni, come primo ministro di Tuvalu, mentre riflettete sullo sviluppo e sui servizi necessari per i bisogni fondamentali della nostra gente, e allo stesso tempo vi trovate di fronte a previsioni molto dure e preoccupanti’, ha detto Feleti Teo durante la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, tenutasi questo mese a Nizza, in Francia. ‘Il trasferimento interno a Tuvalu non è un’opzione, siamo completamente pianeggianti e non c’è modo di spostarsi verso l’interno o in zone più elevate, perché semplicemente non ci sono’ ha aggiunto.

Tuvalu continuerà a esistere in forma digitale

Nel 2022, durante la COP27 a Sharm El-Sheikh, in Egitto, Tuvalu ha annunciato l’ambizioso obiettivo di diventare la prima nazione al mondo a esistere solo online. Da allora, il governo ha elaborato un piano per ‘ricreare digitalmente il proprio territorio, conservare la sua ricca storia e cultura e spostare tutte le funzioni governative in uno spazio digitale’. Si tratta di un’iniziativa pionieristica volta a preservare l’identità e l’esistenza di uno Stato che rischia di scomparire fisicamente, mantenendo però diritti e funzioni in un ambiente virtuale sicuro e riconosciuto a livello internazionale. Pur essendo la sovranità digitale un concetto ancora in fase di definizione e non ancora formalmente riconosciuto come status giuridico autonomo a livello globale, l’Australia, partner economico e politico di Tuvalu, ha dichiarato il proprio sostegno all’iniziativa del primo ministro.