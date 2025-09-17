Tutto ruota intorno a Trump

Un presidente pragmatico, che si muove secondo la convenienza. Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso, già Segretario Generale della Farnesina e attualmente Presidente di Mundys, interpreta così il ruolo del presidente Usa, centrale fra Ucraina e Gaza. Ieri sera Trump è arrivato nel Regno Unito per una visita ufficiale dai forti contenuti politici. Oggi incontrerà re Carlo, domani il premier Keir Starmer, uno dei leader dei ’Volenterosi’.

Ambasciatore Massolo, fra pochi giorni saranno nove mesi dall’insediamento di Trump che è sempre al centro, sia a Gaza che in Ucraina, ma non sembra incidere in maniera decisiva. Che idea si è fatto della sua politica internazionale? "Trump sta mettendo in pratica quello che aveva promesso durante la campagna elettorale, ossia tenere fuori gli Stati Uniti dai conflitti ed evitare le presenze militari americane all’estero. L’ordine internazionale liberale a cui eravamo abituati e che era stato forgiato a immagine e somiglianza degli Stati Uniti per lui non è più funzionale al suo Paese. Ora è l’America First".

Trump si sta rivolgendo a una serie di interlocutori che reputa più di valore rispetto ad altri. La Ue è assente… "Trump persegue una politica di potenza e riconosce che Paesi più grandi e più potenti, fra questi ci mette la Russia e la Cina, hanno come lui il diritto di perseguire la medesima politica. Questo però non significa che, nel momento in cui la sfera russa e la sfera cinese toccassero troppo quella americana, il gesto rimarrebbe senza reazione. Siamo passati a una politica di potenza in cui l’Europa è considerata un po’ la periferia".

Ci sono, però, la guerra in Ucraina, la Nato e gli sconfinamenti della Russia in Polonia e Romania. Fino a che punto Trump li può lasciare fare? "Trump ritiene che Putin nel medio termine, quindi finché non scadrà il suo mandato, possa essere tenuto a bada dagli europei e quindi non pensa sia strategico partecipare allo sforzo collettivo. Al contrario, li invita in maniera spiccia ad assicurare la loro deterrenza nei confronti della Russia. E va tenuta presente un’altra cosa importante".

Quale? "Un’Europa instabile gli impedirebbe di rivolgere le sue attenzioni verso la Cina, che è l’obiettivo principale degli Usa. Gli europei sono chiamati a gestire da soli il proprio cortile di casa. Vengono aiutati in funzione di quello che possono dare in cambio. In questo quadro, non è necessariamente vero che un eventuale sentimento di delusione nei confronti dei cinesi e dei russi provochi in Trump un avvicinamento all’Europa. Deve percepire una convenienza".

Come interpreta la politica di Trump in Medio Oriente? "Trump parte da tre premesse che appaiono abbastanza chiare nel suo modo di muoversi. La prima è che la soluzione dei due popoli due Stati è virtualmente tramontata. La seconda è che i Paesi arabi hanno un interesse molto limitato nella soluzione della questione palestinese. La terza è che la stabilizzazione del Medio Oriente, che permetterebbe agli Usa di concentrarsi sul capitolo cinese, si può fare in due modi: o si sviluppano di accordi di Abramo e si velocizza il riconoscimento reciproco di Israele e vicini, oppure si accantona la deterrenza, scegliendo l’eliminazione della minaccia, cosa che Israele sta facendo. Si sceglie in sintesi la via militare, auspicando che ciò non precluda gli accordi di Abramo. Per Trump è una scommessa".

In che misura Trump è ‘ostaggio’ di Netanyahu? "Vedo un interesse comune nel garantire che Israele si liberi di Hamas e abbia garantita la sua sicurezza. Vedo, forse, un filo di preoccupazione per come Netanyahu sta utilizzando la mano libera avuta da Trump".

Alcuni definiscono Trump ‘pazzo’. Lei cosa pensa? "Non lo è affatto. Persegue lucidamente i suoi disegni in base a quanto annunciato in campagna elettorale. Essi sono frutto di calcoli e valutazioni che non sono propri di un pazzo, ma di una persona che vuole realizzare i suoi obiettivi".