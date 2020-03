© Riproduzione riservata

La pandemia di Coronavirus sta causando, e causerà a lungo termine,. Con la chiusura dei confini messa in atto da sempre più paesi e il drastico calo del numero di persone che viaggiano,: secondo il World Travel & Tourism Council (WTTC) sono a rischio 50 milioni di posti di lavoro nel mondo.Il WTTC è un'organizzazione che rappresenta il settore privato dell'industria dei viaggi e del turismo; è impegnata a promuoverla a livello internazionale, fornisce analisi del mercato e collabora con governi e istituzioni. Le sue previsioni per l'impatto del Coronavirus quest'anno stimano, ossia l'equivalente di tre mesi di viaggi persi. Un dato che potrebbe tradursi in un calo dell'occupazione calcolato fra il 12% e il 14%.Già stiamo assistendo alla cancellazione in massa delle prenotazioni di hotel e voli e al crollo di quelle dei prossimi mesi, a causa delle: quando potremo tornare a viaggiare?Un quadro preoccupante, considerando che quella del turismo è una delle industrie più grandi del mondo, che(un posto di lavoro su dieci a livello globale) e genera il 10,4% del prodotto interno lordo totale.