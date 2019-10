Istanbul, 9 ottobre 2019 - L'esercito turco sta per varcare il confine con la Siria. Il bombardamento di postazioni curde nei pressi di Ras al-Ayn, a est dell'Eufrate, nel nord del Paese, preannuncia l'attacco. "L'esercito turco, insieme all'Esercito siriano libero (le milizie arabe locali cooptate da Ankara, ndr), attraverserà a breve il confine turco-siriano", con questo tweet il capo della comunicazione della Presidenza di Ankara, Fahrettin Altun, lancia l'annunciata offensiva contro i curdi. "I militanti (curdi) dell'Ypg hanno due opzioni: possono disertare oppure noi dovremo fermarli dall'interrompere i nostri sforzi di contrastare l'Isis", la nota, pubblicata sul Washington Post, rispecchia il punto di vista del governo di Recep Tayyip Erdogan sull'imminente offensiva oltre confine: "Il mondo deve sostenere il piano della Turchia per la Siria nordorientale", è il titolo del suo editoriale sul quotidiano americano, ed è quanto chiede Istanbul.

A fianco dei militari della mezza luna ci sarà l'esercito libero siriano (Els) con un contingente di 14 mila uomini. Secondo la stampa turca l'Els ha raggiunto la provincia di Urfa, al confine con la Siria, con tir carichi di munizioni e armi pesanti.

Nei giorni scorsi il presidente turco aveva annunciato che la Turchia era pronta a un'operazione militare nel nord della Siria, per eliminare il Pyd-Ypg dalla regione a est del fiume Eufrate. Ma l'operazione militare turca, secondo il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, rischia di indebolire la lotta all'Isis e di creare una nuova crisi umanitaria nel Paese. Le autorità di Erbil sono "molto preoccupate per la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dalla zona sicura nella Siria nordorientale e dalle notizie di una potenziale operazione militare unilaterale della Turchia".

In Siria le autorità curde hanno richiamato i civili a una mobilitazione per difendere la regione dall'assalto turco imminente. "Annunciamo tre giorni di mobilitazione generale nella Siria settentrionale e orientale", si legge in una dichiarazione che esorta tutti i civili a "dirigersi al confine con la Turchia per adempiere al proprio dovere".

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, chiede che il dialogo abbia la meglio sulle armi: "Abbiamo ripetutamente espresso la nostra posizione su quello che sta accadendo nel nord-est della Siria, inclusa la regione al confine turco-siriano. E la nostra posizione è inequivocabile e si basa sulla necessità di risolvere tutti i problemi di questa parte della Siria attraverso un dialogo tra il governo centrale di Damasco ed i rappresentanti delle comunità curde che storicamente risiedono in questo territorio".

"Le preoccupazioni della Turchia rispetto ai suoi confini meridionali sono legittime", ma dovrebbe agire con moderazione ed evitare un intervento militare in Siria, con queste parole il presidente iraniano Hassan Rohani, citato dall'Irna, ammonisce Ankara. E non a caso la forza di terra dell'esercito iraniano ha effettuato una manovra militare non annunciata nell'Iran nordoccidentale, al confine proprio con la Turchia. Iran e Turchia, insieme alla Russia, partecipano al processo di pace in Siria ad Astana, ma Teheran difende il regime siriano di Bachar al-Assad, mentre Ankara alcuni gruppi armati di opposizione (l'esercito libero siriano (Els)).





Curdi pronti ad allearsi con Assad