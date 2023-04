Turchia, Erdogan colto da un malore in diretta tv. Annullati i comizi elettorali

Istanbul, 26 aprile 2023 - Malore in diretta tv per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il capo di Stato ieri sera era ospite di una trasmissione televisiva quando ha accusato il malessere. Cancellati tutti gli impegni in programma oggi su consiglio del medico.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan

Lo stesso Erdogan si è scusato con i suoi sostenitori e ha twittato: "In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa". Annullati i comizi elettorali in programma in tre diverse città turche. "Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma", ha aggiunto il presidente turco.

"Purtroppo a causa dei troppi impegni dovuti alla campagna elettorale il presidente ha avuto un malore intestinale e il medico ha ritenuto opportuno consigliare riposo", ha spiegato stamane Numan Kurtulmus, uno dei dirigenti del partito di Erdogan.

Erdogan, che stava rispondendo ai giornalisti al programma dell'emittente UlkeTv, improvvisamente ha chiesto di poter abbandonare il talk show, scusandosi mentre si allontanava. Il suo avversario politico, Kemal Kilicdaroglu, gli ha porto i suoi "migliori auguri" su Twitter. Il leader del Chp è il candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 14 maggio in Turchia, e quindi il principale avversario di Erdogan.