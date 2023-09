Tunisia, porte chiuse alla delegazione Ue

Roma, 14 settembre 2023 – Porte chiuse alla delegazione Ue. Il Governo tunisino di Kais Saied ha negato l’autorizzazione ad entrare nel Paese ai rappresentanti di Bruxelles impegnati nella missione – che rientra in quelle che ciclicamente la commissione Afet effettua all’estero – volta a “comprendere la situazione politica attuale del Paese, sostenere un dialogo nazionale inclusivo, e valutare il memorandum d'intesa firmato dall'Ue e dalla Tunisia”. Quest’ultimo, siglato lo scorso luglio dal presidente Saied, dalla premier Giorgia Meloni, dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, rappresenta l’assunzione, da parte dell’Ue, di impegni politici e finanziari verso la Tunisia che comprendono, soprattutto, l’avvio di un partenariato strategico nella gestione dei flussi migratori in partenza dal paese nord-africano. Cosa aspettarsi, quindi, dopo questo colpo ‘basso’? Un raffreddamento dei rapporti?

La delegazione europea: membri e missione

La delegazione era composta dagli eurodeputati Michael Gahler (Ppe, Germania); Dietmar Koster (S&d, Germania), Salima Yenbou (Renew, Francia), Mounir Satouri (Verdi/Ale, Francia) ed Emmanuel Maurel (La Sinistra, Francia). Il gruppo avrebbe dovuto incontrare organizzazioni della società civile, sindacati, leader dell'opposizione e rappresentanti delle fondazioni politiche nonché degli Stati membri dell'Ue. La delegazione aveva chiesto di incontrare anche i suoi omologhi tunisini.

Il ‘no’ da Tunisi

In una lettera alla delegazione dell'Ue a Tunisi che porta la data di ieri, il Ministero degli Esteri tunisino informa che "a delegazione della commissione Afet "non sarà autorizzata ad entrare nel territorio nazionale". La missione, nota, è stata confermata, malgrado il governo del Paese nordafricano avesse già espresso "più riserve al riguardo". La missione era prevista da oggi al 16 settembre e faceva seguito a quella dell'aprile 2022. La commissione Afet intendeva "promuovere e sostenere un dialogo nazionale inclusivo" in Tunisia e "guardare nel memorandum d'intesa recentemente firmato tra Ue e Tunisia".