Truppe europee in Ucraina: "Scenario da cessate il fuoco. Ma Putin continuerà la guerra"

di Giulia Prosperetti

ROMA

"Lo scopo non è ancora quello di trovare la formula definitiva ma di fare un passo in avanti verso la creazione di un sistema di garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Un passaggio decisivo al quale non si può arrivare rapidamente". È quanto afferma il direttore del Cesi, Marco Di Liddo, tracciando lo scenario dopo l’ultima riunione della Coalizione dei Volenterosi.

Passi avanti in questo vertice ne sono stati fatti?

"Abbiamo il numero, pari a 26, dei Paesi che vogliono avere un ruolo nella definizione delle garanzie all’Ucraina. E sappiamo che la loro partecipazione sarà modellata sulla base di quello che ogni Paese è disposto a fare: ci sarà un gruppo di Paesi che avrà un coinvolgimento militare più diretto mentre altri forniranno, ad esempio, appoggio di tipo industriale, finanziario o logistico-addestrativo".

Quali nodi rimangono da sciogliere?

"I ‘Volenterosi’ ragionano di garanzie di sicurezza da attivare soltanto dopo la firma di una tregua o di un trattato di pace. In tale scenario Putin, ovviamente, cerca di posticipare la pace il più possibile: l’intento russo è che la costruzione di una struttura organica che sostenga la difesa e l’integrità territoriale ucraina non si applichi mai".

L’attesa della pace per un intervento a tutela della sicurezza dell’Ucraina apre la strada al prosieguo della guerra?

"Apre un interrogativo: cosa succede se, nel frattempo, la Russia continua a combattere, la sua pressione si fa sempre più massiccia, e comincia a conquistare più terreno? La risposta a questa domanda non c’è stata".

Si continua a parlare di sanzioni come deterrente, ma bastano?

"La speranza di fondo dei decisori europei è che la Russia abbia meno resistenza di quella che vuole far trasparire e a un certo punto il peso economico, umano e materiale della guerra per la Russia diventi talmente alto che si troverà costretta a fermarsi e a firmare. Una proiezione che, però, va calibrata rispetto alla capacità russa – difficile stabilire con certezza – di mantenere l’economia di guerra".

Soprattutto dopo il messaggio arrivato dai recenti summit in Cina.

"Il messaggio che è arrivato in questi giorni dallo Sco e dalla parata militare a Pechino è che la Russia non è sola. E nel valutare la capacità russa bisogna tenere conto del supporto che riceve dai Paesi del sud globale e dal resto del mondo, in particolare da India e Cina. I coreani hanno mandato 15mila persone, i cinesi stanno mantenendo in piedi l’economia, le forze armate e l’industria di difesa russa con componentistica, capitali e supporto politico. Il primo stress test lo vedremo tra tre mesi".

Un negoziato con la Russia è impossibile?

"I russi considerano l’Ucraina un errore storico, uno Stato che per esistere deve avere la sovranità limitata. Se non ce l’ha deve essere conquistato e annesso. Qualsiasi formula che vada a indebolire, limitare o lenire la capacità russa di proiettare egemonia sull’Ucraina, i russi non la accetteranno mai. O pieghiamo la testa di fronte all’assertività russa oppure dobbiamo andare contro Mosca. Ma la prima opzione, tenendo conto che l’Ucraina non ha subito una sconfitta militare netta, non è in discussione".