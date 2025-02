Ucraina, dagli Usa nuove bordate a Zelensky. Musk: “Si nutre dei cadaveri dei soldati”

Roma, 21 febbraio 2025 – L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump "deve essere sostanziale e dipenderà dai progressi dell'accordo ucraino", afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista ripresa dalla Tass. "Volodymyr Zelensky ha pochi, se non nessuno, sostenitori nella cerchia ristretta del presidente Trump, e il peggioramento dei rapporti tra i due rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia", scrive il New York Post sottolineando che "una fonte vicina a Trump suggerisce che la soluzione migliore per [Zelensky] e per il mondo è che vada in Francia". E nuove bordate arrivano da Elon Musk, che ha avuto parole durissime contro Zelensky e la sua "macchina di corruzione" che – afferma – campa sulla pelle dei soldati morti in guerra. Intanto Kiev e Washington "continuano" i negoziati sui minerali strategici ucraini, afferma una fonte ucraina all'Afp.

10:40 Musk: Zelensky si nutre di cadaveri di soldati Elon Musk ha avuto parole durissime contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua "macchina di corruzione" che - afferma - campa sulla pelle dei soldati morti in guerra. "Se Zelensky fosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe con una valanga di voti, nonostante abbia preso il controllo di tutti i media ucraini, quindi ha annullato le elezioni. In realtà, è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire elezioni", ha scritto su X. "Il presidente Trump ha ragione a ignorarlo e a cercare la pace indipendentemente dalla disgustosa e gigantesca macchina della corruzione che si nutre dei cadaveri dei soldati ucraini", ha aggiunto.