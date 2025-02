È rottura tra Trump e Zelensky, Macron: “Russia aggressore, rispettare chi lo combatte”. Tusk: “Ucraini, non siete soli”

Roma, 28 febbraio 2025 - Pioggia di reazioni da tutto il mondo dopo il durissimo scontro in mondovisione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvenuto oggi alla Casa Bianca. "C'è un aggressore russo, bisogna rispettare chi lo combatte dall'inizio", ha commentato il presidente francese Emmanuel Macron. “Caro Zelensky e cari amici ucraini, non siete soli", ha scritto su X il premier polacco e presidente di turno dell'Ue, Donald Tusk.

Sentimenti diametralmente opposti in Russia. "Il porco insolente ha finalmente ricevuto una bella sberla nello Studio Ovale. E Donald Trump ha ragione: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale", ha scritto l'ex presidente russo Dmitri Medvedev. Lo scontro tra Trump e Zelensky è stato definito "storico" da Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti e uno dei negoziatori russi nei colloqui russo-americani svoltisi il 18 febbraio in Arabia Saudita.