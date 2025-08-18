Casa Bianca avverte Zelensky: “Questa volta nello Studio Ovale venga in giacca e cravatta”

Roma, 18 agosto 2025 - Questa volta la Casa Bianca ha voluto evitare malintesi e imbarazzi per l'abbigliamento del presidente Volodymyr Zelensky e ha chiesto al presidente ucraino di presentarsi alla corte di Trump con giacca e cravatta. Lo ha reso noto un giornalista di Axios, Barak Ravid, citando due fonti della White House.

Fu proprio il tycoon a febbraio, dopo il fallimentare incontro con Zelensky nello Studio Ovale, a criticare con sarcasmo l'abbigliamento militare del leader di Kiev: "Oggi è tutto elegante", aveva detto Trump accogliendo Zelensky alla Casa Bianca.

L'abbigliamento di Zelensky per il presidente Usa era "un problema": non rispettava il protocollo senza un abito elegante. E molti pensarono che quella frase di Trump avesse contribuito "in qualche modo al disastroso esito dell'incontro", sottolinea Axios.

Questa volta Zelensky indosserà la stessa giacca nera vista al vertice Nato nei Paesi Bassi a giugno, "uno stile da completo ma non un vero e proprio abito", ma senza cravatta. Però già sdoganato da Trump che nell'occasione aveva apprezzato definendo il leader ucraino "una persona normale, non folle".

E scherzando un consigliere del tycoon ha aggiunto: "Sarebbe un buon segnale di pace se Zelensky indossasse un abito". Queste volta a spalleggiare Zelensky però ci sono i principali leader europei, e l'abito sarà la cosa meno importante su cui discutere.