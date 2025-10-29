Di cosa parleranno Trump e Xi nell’incontro di Busan. Prima dazi e terre rare, poi l’Ucraina

Roma, 29 ottobre 2025 – Frédéric Bastiat, nel XIX secolo, scriveva che dove passano le merci non passano gli eserciti. Un presidente protezionista come Donald Trump difficilmente potrà essere d’accordo con un pensiero così liberale, ma di certo un esito positivo dell’incontro domani a Busan con l’omologo cinese Xi Jinping potrebbe essere propedeutico anche per evitare che il già complesso quadro internazionale peggiori irrimediabilmente. Ma prima ci sono di mezzo gli affari, denominati da Pechino ‘questioni di reciproco interesse’.

Le premesse sono buone. Il presidente Trump è ottimista (questa non è una novità) e ha affermato che si aspetta un ‘incontro eccellente’. Il Dragone come sempre è più controllato, ma per i suoi standard sta lanciando messaggi confortanti. L’obiettivo dell’incontro è ‘garantire un nuovo impulso allo sviluppo stabile delle relazioni fra Cina e Stati Uniti’. L’incontro è stato preparato nei minimi dettagli e, per quanto con il presidente Trump non si può mai sapere, difficile che salti (lo hanno confermato proprio nelle scorse ore) o prenda una brutta piega.

L'Air Force One atterrato all'aeroporto di Busan, in Corea del Sud (Ansa)

I nervi scoperti dell’incontro

I capitoli particolarmente delicati, però, ci sono e sono uno più insidioso dell’altro. Conviene partire con quelli su cui si concentrerà particolarmente il confronto, che sono i temi di ordine commerciale. Entrambe le parti devono fare delle concessioni, pena avere grossi problemi dal punto di vista dell’approvvigionamento. Dunque, gli Usa hanno bisogno delle terre rare e di altri materiali strategici, di cui la Cina è il massimo esportatore al mondo, dall’altra parte dovranno togliere una parte dei dazi imposti su alcuni prodotti, oltre, naturalmente, ai semiconduttori, il cui commercio degli States è stato proibito da Trump in persona e che dovrà tornare sui suoi passi pena irritare Pechino. Che, però, ha poco da scherzare.

Donald Trump e il ministro degli Esteri sudcoreano all'aeroporto di Busan, in Corea del Sud (Ansa)

Nella lista dei desideri dell’inquilino della Casa Bianca, ci sono almeno altri due temi ad alto rischio. Il primo è il traffico di fentanyl e altri oppioidi destinati al mercato americano, con Washington che accusa Pechino di voluto, omesso controllo ed è stata punita con dazi del 20% su alcune merci cinesi. Il risultato è il blocco degli ordini di prodotti agricoli americani, soprattutto della soia. C’è poi il ‘nodo TikTok’, la app di condivisione video, considerata pericolosa per la sicurezza nazionale e che la Casa Bianca sta cercando di portare sotto il controllo di investitori americani, stappandola, negli Usa, dalle mani della società madre cinese, ByteDance.

Taiwan tabù, ma si parlerà di Ucraina

Già così, il menù è pieno. Ma manca ancora la complessa situazione internazionale. E per quanto Trump ha affermato che non si parlerà di Taiwan, dall’altra parte c’è, grossa, la questione Ucraina, con la Cina che si è sempre presentata come un attore neutrale. Ma le accuse di sostenere Mosca in modo occulto sono sempre più ricorrenti e adesso ci sono le sanzioni americane contro il petrolio del Cremlino che rappresenteranno una vera e propria cartina tornasole sulle reali intenzioni del presidente cinese. Se vuole una spartizione del mondo ‘pacifica’ dove il primato americano non viene messo in discussione o se al contrario, la competizione fra i due giganti andrà avanti, sempre più senza esclusione di colpi.