Trump e Xi, strette di mano e accordi su dazi e terre rare. Ma il tycoon poco prima: “Ripresa immediata dei test nucleari”

Roma, 30 ottobre 2025 - L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è stato "un grande successo", così l'ha definito il presidente degli Stati Uniti. Il tycoon, dopo due ore di faccia a faccia con il presidente cinese a Busan, Corea del Sud, è uscito soddisfatto con in mano un accordo sui controlli alle esportazioni di terre rare.

I due leader si sono stretti la mano in un clima sereno, e hanno poi discusso e confermato l'accordo raggiunto nei giorni scorsi dai negoziatori. Riguardo ai dazi, uno dei punti che alimentavano le tensioni commerciali, Trump ha annunciato la riduzione sulle merci cinesi dal 57% al 47% e di quelli legati al fentanyl dal 20% al 10%, ottenendo però in cambio l'impegno di Xi nella guerra al traffico di questo stupefacente che ha fatto molte vittime negli Usa.

Donald Trump e Xi Jinping

Nell’accordo anche l’invariato flusso di esportazioni di Pechino, ma con una durata annuale e una rinegoziazione annuale. Via libera anche la soia Usa.

Trump con Xi ha parlato anche di Ucraina: "Siamo d'accordo che le parti sono impegnate in combattimenti e che a volte bisogna lasciarle combattere, immagino. Ma lavoreremo insieme sull'Ucraina".

Quindi il presidente americano, che ha affermato di non aver parlato di Taiwan con Xi, ha annunciato che "ad aprile" si recherà in visita in Cina e che poi Xi andrà negli Stati Uniti "un po' di tempo dopo", a Washington o a Palm Beach.

Trump: Ripresa test nucleari

Ma il clima sereno e i convenevoli con la Cina, erano stati preceduti dall’annuncio choc del numero uno della Casa Bianca: la ripresa immediata dei test nucleari. Su Truth ha scritto: "Abbiamo più armi nucleari di qualsiasi altro Paese, dopo che la mia prima amministrazione ha condotto un rinnovo completo del nostro arsenale esistente. Una cosa che ho odiato a causa dell'incredibile potenza distruttiva di queste armi, ma che sono stato costretto a fare", ha spiegato il tycoon, col pensiero al Poseidon di Putin, aggiungendo che "alla luce dei test condotti da altri Paesi, ho ordinato al dipartimento della Guerra di iniziare immediatamente a testare le nostre armi nucleari nella stessa misura". Sottolineando in fine: "La Russia è al secondo posto e la Cina è al terzo, ma entro cinque anni raggiungerà" Washington e Mosca.