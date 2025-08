Trump vuole vedere Putin. “Incontro la prossima settimana”. Poi Zelensky. L’inviato Usa a Mosca per trattare

Roma, 7 agosto 2025 – Traffico diplomatico fra Mosca, Washington e Kiev. Steve Witkoff, l’inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti, ha incontrato a Mosca il presidente russo Vladimir Putin. Un colloquio durato circa tre ore, durante il quale non si è parlato solo di Ucraina. Secondo fonti citate dall’agenzia Bloomberg, Putin potrebbe aver ventilato la possibilità di offrire concessioni agli Usa non in forma di un cessate il fuoco, ma di una tregua nei bombardamenti con missili e droni. Il presidente Trump parla di «grandi progressi» e ha già chiamato sia il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, sia alcuni leader europei per allinearli. Ma i dettagli rivelati sono praticamente nulli e domani è la data limite dopo la quale il tycoon imporrà nuove sanzioni alla Russia, anche se ha già iniziato ad accerchiarla. Intanto, il New York Times fa sapere che Trump vorrebbe incontrare Putin e Zelensky entro la prossima settimana.

Il presidente russo Vladimir Putin accoglie a Mosca l’inviato speciale Usa Steve Witkoff prima dei colloqui

“Molto produttivo l’incontro Witkoff-Putin, sono stati fatti grandi progressi”. Ha scritto così Trump sul suo social Truth, senza però fornire alcun dettaglio su in che cosa consistano grandi passi avanti. Qualche informazione in più arriva da Mosca, non sui risultati raggiunti, ma sui temi toccati. Per ammissione dello stesso Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, il colloquio fra Putin e Witkoff, preceduto da una calorosa stretta di mano, non ha riguardato solo la situazione in Ucraina, ma anche e la possibilità «di migliorare le relazioni tra Stati Uniti e Russia». Insomma, non solo diplomazia, ma anche affari. Riguardo al confronto, Ushakov lo ha definito “utile e costruttivo”, aggiungendo che Mosca ha ricevuto alcuni “segnali” da Trump e ha inviato dei messaggi in risposta. Impossibile sapere cosa si siano detti i due uomini durante il loro incontro al Cremlino. Ma le premesse sembrerebbero essere buone.

Il tycoon, dal canto suo, ieri sera, ora italiana, ha telefonato subito al leader ucraino Zelensky che, proprio ieri mattina, era tornato a chiedere la maggiore pressione possibile su Mosca. “È molto importante – ha scritto sui suoi social – rafforzare tutte le leve a disposizione degli Stati Uniti, dell’Europa e del G7 contro la Russia. Il Cremlino cercherà davvero di porre fine alla guerra solo quando sentirà una pressione sufficiente». Zelensky, però è tornato a parlare di pressioni su Mosca. «È molto importante rafforzare tutte le leve a disposizione degli Stati Uniti, dell’Europa e del G7. Il Cremlino cercherà davvero di porrefine alla guerra solo quando sentirà una pressione sufficiente”.

Se ci siano davvero gli estremi per trattare o meno lo si capirà solo domani, quando Trump annuncerà le sue decisioni in materia di sanzioni alla Russia. L’unica indiscrezione trapelata riguarda provvedimenti contro la cosiddetta ‘flotta fantasma’ con la quale il Cremlino accerchia le sanzioni sul petrolio. Per il momento, però, le ha messe all’India, ‘rea’ di comprare petrolio da Mosca e per questo daziata al 25%. Un provvedimento che il presidente americano ha promesso di estendere anche a tutti gli altri Paesi che faranno lo stesso. La replica di New Delhi non si è fatta attendere e, come prevedibile, non è stata conciliante. Il portavoce del ministero degli Esteri indiano ha definito le azioni della Casa Bianca «ingiuste, ingiustificate e irragionevoli», aggiungendo che «verranno adottate tutte le misure necessarie per proteggere gli interessi nazionali».