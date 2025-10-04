Trump voleva regalare a Re Carlo III una spada di Eisenhower: licenziato il funzionario che gliel’ha impedito

Washington, 03 Ottobre - Il direttore della Eisenhower Presidential Library si è dimesso dopo essersi opposto all'idea di donare una spada della collezione a re Carlo come regalo durante la recente visita di Stato di Donald Trump. Todd Arrington ha riferito alla Cbs di aver lasciato il suo incarico dopo che gli era stato detto "dimettiti o sarai licenziato".

Trump a Londra con Re Carlo III

Dove sono Biblioteca e museo Eisenhower

La biblioteca e il museo - situati nella città natale dell'ex presidente Dwight D. Eisenhower ad Abilene, in Kansas – fanno parte del National Archives and Records Administration (Nara). Arrington si sarebbe opposto a una richiesta dell'amministrazione Trump di consegnare una delle spade di Eisenhower a Carlo, gesto che avrebbe dovuto simboleggiare il rapporto tra Stati Uniti e Regno Unito e sottolineare la collaborazione tra i due Paesi durante la seconda guerra mondiale.

La guerra di Eisenhower alla Germania nazista

Prima di diventare presidente nel 1953, Eisenhower aveva contribuito a guidare le forze alleate contro la Germania nazista. L'amministrazione Trump ha finito per donare a Carlo una replica della spada, offerta da West Point, l'accademia militare dove Eisenhower iniziò la sua carriera militare. Il New York Times ha riferito che la rimozione di Arrington potrebbe essere stata collegata anche a discussioni sui piani di costruzione di un nuovo centro educativo presso la Eisenhower Library.

La pressione di Trump sulle istituzioni culturali

Le dimissioni di Arrington, che aveva una carriera decennale nel governo federale, arrivano mentre Trump esercita un controllo senza precedenti sulle istituzioni culturali statunitensi dal suo ritorno in carica lo scorso gennaio. Ha effettuato licenziamenti di massa in diversi consigli tradizionalmente non di parte o bipartisan, sostituendoli con propri alleati. Valga un episodio. All’inizio del suo secondo mandato The Donald se l’era già presa con la Nara, l’agenzia federale che conserva i documenti governativi di alto valore storico e gestisce le 16 Biblioteche presidenziali del Paese intestate agli ex presidenti statunitensi. A gennaio, subito dopo l’elezione, Trump aveva promesso (e minacciato): “Avremo un nuovo capo archivista”. Detto, fatto. Poche settimane dopo fu licenziata la donna che aveva l’incarico, Colleen Shoghan. Il motivo di tanto astio? Anche la Nara aveva partecipato alle indagini del Dipartimento di Giustizia sul caso dei documenti top secret trattenuti illegalmente da Trump nella villa di Mar-a-Lago, in Florida. Shoghan, che pur entrò in carica dopo lo scandalo, fece le spese dell’ira di Trump per tutta l’agenzia.