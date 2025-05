Trump blocca l’iter per il visto degli studenti stranieri: “Si valuteranno i profili social”

Washington, 27 maggio 0225 – L'amministrazione Trump sta ordinando alle ambasciate e ai consolati americani di sospendere la programmazione delle interviste per gli studenti che chiedono un visto per frequentare corsi in America.

Lo riporta Politico citando il documento firmato dal segretario di Stato, Marco Rubio. Si tratterebbe di un primo passo verso nuove disposizioni che – scrive Politico – prevedranno anche una valutazione dei profili social degli aspiranti candidati.

Il braccio di ferro con Harvard

Intanto continua il braccio di ferro tra il presidente americano e l’università di Harvard, dove centinaia di studenti stranieri temono per il proprio futuro accademico. La Casa Bianca è pronta a cancellare i contratti federali ancora attivi con l'Università di Harvard, per un valore stimato di 100 milioni di dollari. Lo riferisce una lettera inviata a tutte le agenzie governative, in cui si chiede anche di "trovare fornitori alternativi" per i servizi futuri.

Secondo una bozza del documento ottenuta dal New York Times, l'obiettivo è interrompere completamente i rapporti commerciali tra il governo federale e l'ateneo, in quella che un funzionario dell'amministrazione ha definito una rottura definitiva con Harvard.

Il preside: linea dura contro i tagli di Trump

Harvard ribadisce la linea dura contro i tagli di Donald Trump: il presidente dell'antico ateneo americano, Alan Garber, si è detto "perplesso" per le nuove decisioni dell'amministrazione Usa e ha chiesto ad altre università di mostrare "fermezza nella difesa della loro missione al servizio del Paese".

Intervistato dalla National Public Radio, Garber si è chiesto il perché delle misure punitive che penalizzano la ricerca: "Tagliare i fondi fa male a Harvard, ma fa male anche all'intera nazione perché i fondi alla ricerca non sono un dono, sono dollari assegnati per lavori giudicati di alta priorità dal governo federale".

Oggi Trump ha ordinato alle agenzie federali di porre fine a tutti i contratti con la prestigiosa università del Massachusetts con un ulteriore taglio di fondi pubblici per 100 milioni di dollari che di fatto recide i restanti legami dell'amministrazione con l'ateneo.