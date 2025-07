Trump come Superman, il presidente Usa ci riprova: dopo i panni del Papa indossa quelli del supereroe

Roma, 11 luglio 2025 – ‘Il simbolo della speranza’. ‘Verità’, ‘Giustizia’ e ‘The American Way’ (La via americana). Sono le parole che accompagnano l’immagine di un Donald Trump in versione supereroe. Non uno qualunque, ma il supereroe per antonomasia, quel Superman al cinema in questi giorni con ben altro attore (David Conrenswet) a indossare calzamaglia e mantello rosso fiammante per salvare l’umanità dall’odio e dalle guerre. La pubblicazione dell'immagine arriva mentre incalza la polemica dei conservatori con il regista James Gunn, che considera Superman “un immigrato proveniente da altri luoghi che ha popolato il Paese”.

L’immagine del presidente degli Stati Uniti, vestito da Superman e in procinto di spiccare il volo, è stata pubblicata dalla Casa Bianca sul suo account Instagram. Nel post che accompagna l’immagine si legge “Il simbolo della speranza. Verità. Giustizia. La via americana. Superman Trump”, quindi l’icona di una bandiera a stelle e strisce. La foto, realizzata come se fosse la locandina di un film, reca anche il nome dell’improbabile saga “A Trump presidency” (Una presidenza Trump). Nemmeno a dirlo, il post ha accumulato oltre 55mila like in poche ore e più di diecimila commenti tra l’entusiastico e il disgustato.

Il post arriva alla vigilia dell'uscita dell'ultimo film sul supereroe della DC Comics, con David Corenswet nei panni di Superman e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane.

Il fotomontaggio di Trump come Papa sui social della Casa Bianca

D’altronde non è la prima volta che il tycoon riesce a stupire. Il 2 maggio, prima del conclave che ha eletto papa Leone XIV, Trump ha pubblicato un'immagine di sé vestito da pontefice sul suo account Truth. L'illustrazione, creata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, lo raffigurava con una tonaca bianca, mitra e croce dorata in procinto di impartire una benedizione, con il braccio destro piegato all'altezza della spalla e l'indice alzato. “Vorrei diventare papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande papa. Nessuno lo farebbe meglio di me”, aveva detto pochi giorni prima dell’elezione di Leone XIV. Mentre in un’altra occasione era apparso vestito da guerriero Jedi.