Lo show di Trump in conferenza stampa: ne ha per tutti e attacca (ancora) i giornalisti

Roma, 25 giugno 2025 – Show del presidente americano Donald Trump in conferenza stampa al termine del vertice Nato de L'Aja tra insulti, frecciate, carezze, minacce e battute.Ne ha per tutti e litiga, ancora, con la stampa. Attacco a Cnn e Nyt per aver pubblicato il rapporto confidenziale dell'intelligence che getta dubbi sulla riuscita dell'attacco al sito nucleare iraniano a Fordow. Avverte la Spagna per il no ad alzare le spese per la Nato, annunciando il doppio di quanto previsto dall’accordo sui dazi. E sul numero uno della Fed: "E’ davvero terribile"

Capitolo Iran

Trump si è detto certo che il conflitto tra Israele e Iran sia concluso. Rispondendo a una domanda sul perché abbia fatto questa valutazione, ha risposto: "Perché ho trattato con entrambi, ed erano entrambi stanchi, esausti. Hanno combattuto con molta, molta forza, con molta ferocia e con molta violenza. Ed erano entrambi soddisfatti di tornare a casa".

L’attacco a Cnn e Nyt

Poi il presidente Usa se l'è presa nuovamente con Cnn e New York Times per aver pubblicato il rapporto confidenziale dell'intelligence che getta dubbi sulla riuscita dell'attacco a Fordow, usando il termine "feccia". "Usano il rapporto per fini politici, per colpire me, il rapporto dice quello che dice, era preliminare, dal giorno dell'attacco abbiamo raccolto altre informazioni", ha aggiunto. Così facendo, ha aggiunto, i media delle fake news colpiscono però "i piloti" americani, che dovrebbero invece essere dipinti "come eroi". "Erano distrutti, ho parlato con uno di loro, mi ha detto 'presidente, noi abbiamo centrato l'obiettivo", ha detto Trump.

La Spagna e la Nato

"È terribile quello che ha fatto la Spagna, si rifiuta di pagare la sua quota, faremo pagare a Madrid il doppio dell'accordo sui dazi", ha detto il merito alla decisione di non destinare il 5% alle spese militari come concordato dagli altri membri Nato.

Missili a Kiev

"Vediamo se riusciamo a dare dei Patriot all'Ucraina, sono molto difficili da ottenere". Il presidente degli Stati Uniti è soddisfatto del suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky svoltosi a margine del vertice. "Non avrebbe potuto essere più piacevole" ha detto. "Sapete, a volte abbiamo avuto momenti un po' difficili, ma lui non avrebbe potuto essere più gentile", ha aggiunto Trump riguardo all'incontro, riferendosi apparentemente al famigerato litigio tra i due leader nello Studio Ovale.

"Scherzavo…”

Trump ha ammesso che la promessa di risolvere la guerra in Ucraina in 24 ore era ironica. "Certo che era ironico", ha affermato. "Vladimir Putin è stato più difficile, francamente ho avuto qualche problema con Zelensky", ha spiegato, "è stato più difficile di altre guerre". E ancora, ha detto: "Penso che Putin sia mal consigliato". Il numero uno della Casa Bianca ha ribadito che, nella recente telefonata con lo zar, Putin gli abbia offerto aiuto sull'Iran ma lui ha risposto: "No, ho bisogno di una mano sulla Russia".

Le altre mire di Putin

E' "possibile" che la Russia abbia ambizioni territoriali che vadano oltre l'Ucraina, ha affermato il tycoon, interpellato sulla valutazione espressa in questo senso da Dan Caine, capo dello Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti. Che ha però aggiunto: "Una cosa che so è che lui (Putin, nda) vorrebbe accordarsi, vorrebbe uscire da questa storia, è un pasticcio per lui".

L’attacco al numero uno della Fed

"Stiamo scegliendo tra tre-quattro candidati, per fortuna Powell se ne andrà a breve perché è davvero terribile", ha detto. Interpellato sul numero uno della Fed, ha osservato: "Ha un QI davvero basso, dovremo pagare di più solo perché non vuole abbassare i tassi. Forse è motivato politicamente, ma credo sia davvero stupido".