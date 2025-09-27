Trump dispiega la guardia nazionale a Portland e sedi Ice. “Usate la forza contro gli attacchi dei terroristi interni”

Washington, 27 settembre 2025 - Il presidente americano, Donald Trump ha disposto l'invio della guardia nazionale a Portland. "Su richiesta del segretario della Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ho ordinato al segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e tutte le nostre strutture Ice assediate dagli Antifa e altri terroristi interni", ha scritto su Truth. "Autorizzo anche il ricorso alla piena forza, se necessario", ha aggiunto.

Così facendo Trump estende il controverso dispiegamento di forze in diverse città Usa.

Dopo l’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, il presidente Usa ha intensificato le misure contro la cosiddetta “sinistra radicale” che sarebbe all’origine della violenza politica negli Stati Uniti.

La struttura dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) a Portland ha fatto da sfondo a diversi episodi di scontri in cui alcuni agenti sono rimasti feriti.