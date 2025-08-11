Trump chiude la porta all’Ucraina: “Ci sarà uno scambio di territori”

Roma, 11 agosto 2025 – Mancano tre giorni all’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, ma sembra ormai chiaro che non solo il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, sarà assente: una pace giusta nella guerra in Ucraina appare lontana e, per i due leader, non prioritaria. Con un presidente Usa pronto a fare Ponzio Pilato, Kiev e Bruxelles non arretrano di un millimetro. Zelensky avverte che fare concessioni a Putin non fermerà la guerra, mentre i leader Ue domani torneranno a riunirsi.

Ieri, in una lunga conferenza stampa, Trump ha parlato anche di Ucraina, lasciando intendere di non voler spendere troppo nella mediazione e attaccando per l’ennesima volta Joe Biden. “Nei primi due minuti capirò se è possibile fare un accordo” ha detto, ammettendo di essere stato deluso da Putin e definendo la Russia “una nazione bellicosa”. “Mi sto preparando – ha aggiunto –. Sto parlando con i leader europei, parlerò con Zelensky, voglio raccogliere le idee di tutti. Vorrei vedere un cessate il fuoco molto rapidamente”.

“Contrariato” dal rifiuto di Zelensky di cedere territori, ha ribadito che Mosca potrebbe proporre uno scambio di terre. “Ha avuto l’approvazione per andare in guerra e ammazzare tutti, ma ha bisogno dell’approvazione per fare uno scambio di territori?”, ha ironizzato, riferendosi agli ostacoli costituzionali di Kiev. Se ci sarà un accordo, bene; altrimenti lascerà la partita all’Ue e all’Ucraina. “Il prossimo incontro sarà fra Zelensky e Putin, o Zelensky, Putin e me – ha proseguito –. Voglio metterli seduti in una stanza”.

Per Putin, Trump ha avuto parole di riguardo: “È rispettoso che venga nel nostro Paese”. Ha lasciato intendere possibili revoche di sanzioni e un ritorno agli scambi: “La Russia ha un territorio di grande valore, se Putin si dedicasse agli affari invece che alla guerra”.

Zelensky, dopo aver ribadito che l’integrità territoriale è fuori discussione e aver chiesto garanzie di sicurezza, ha avuto contatti con il premier indiano Narendra Modi e con il principe saudita Mohammad bin Salman. Dalla Ue, pressing cauto per non irritare Trump. L’Alto rappresentante Kaja Kallas ha parlato di “pace giusta” e annunciato nuove sanzioni contro Mosca, più aiuti militari e sostegno finanziario a Kiev, anche per l’adesione all’Unione. Tajani ha definito “inaccettabili” alcune richieste russe.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, domani sentirà diversi leader, tra cui Giorgia Meloni, Zelensky e lo stesso Trump, in colloqui organizzati dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Emmanuel Macron parteciperà a una videoconferenza con Merz e il premier britannico Keir Starmer. Il polacco Donald Tusk ha ribadito: “Kiev deve essere coinvolta nei colloqui e la Russia non deve cambiare i confini impunemente”.