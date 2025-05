Trump pronto ad abbandonare l’Ucraina sola contro Putin

Roma, 26 maggio 2025 – Più che Donald Trump, dovrebbe chiamarsi Ponzio Pilato. Sembra sempre più probabile che il presidente americano decida di prendere le distanze dal conflitto in Ucraina, anche perché non solo la sua previsione di farlo finire in 24 ore è stata ampiamente disattesa. Fino a questo momento, l’unico risultato dei suoi negoziati è stato far guadagnare tempo a Vladimir Putin. Dall’altra parte, l’Unione Europea e il leader del Paese invaso, Volodymyr Zelensky, non demordono e continuano a dire che l’unico modo per fare capitolare Mosca è aumentare la pressione.

Donald Trump

Trump pronto a sfilarsi

Che le cose non andassero per il verso giusto, i leader europei se ne sono accorti la settimana scorsa, dopo la telefonata del tycoon con il capo del Cremlino. Riferendo loro della conversazione, l’inquilino della Casa Bianca aveva detto candidamente che Putin non era intenzionato a porre fine alla guerra, perché è convinto di poterla vincere. Il problema è che, da quel momento, Trump non ha più parlato di sanzioni. Anzi, stando alle dichiarazioni del presidente e ai messaggi che invia ormai da settimane, sembra proprio che Washington potrebbe prendere le distanze dalla guerra in corso, classificata come “una questione europea”. Da tempo, nei corridoi della Casa Bianca, la parola d’ordine era “frustrazione” per come stessero andando le cose. Nell’ultima settimana, Trump ha detto più volte che l’America “non avrebbe dovuto farsi coinvolgere”. Se si considera che la telefonata con Putin è durata più di due ore, sembra che Kiev, per i piani del tycoon, sia più un ostacolo che altro.

Le pressioni della Ue

“L’indiscriminata uccisione di donne e bambini nella notte nelle loro case è una chiara violazione dei protocolli di pace di Ginevra del 1977 che proteggono gli innocenti. Questi attacchi sono vergognosi. Basta morti. Cessate il fuoco ora”. Lo afferma Keith Kellogg, l’inviato speciale di Donald Trump per l’Ucraina, per una volta sulle stesse posizioni europee. L’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Kaja Kallas, ha scritto su X: “Gli attacchi dimostrano ancora una volta la determinazione della Russia a causare ulteriori sofferenze e ad annientare l’Ucraina. È devastante vedere bambini tra le vittime innocenti ferite e uccise. I miei pensieri sono rivolti alle famiglie. Abbiamo bisogno della più forte pressione internazionale sulla Russia affinché fermi questa guerra”. Il presidente Zelensky è stato ancora più diretto e, oltre a chiedere più impegno nelle sanzioni contro Mosca, ha anche aggiunto: “Il silenzio dell’America e il silenzio di altri nel mondo non fanno che incoraggiare Putin”. Quasi un invito alla Casa Bianca perché, una volta per tutte, faccia sapere con chiarezza da che parte sta e come intende procedere.

Mosca temporeggia

La strategia della Russia, in compenso, è chiarissima, anche perché è la stessa portata avanti fin dall’inizio della guerra. Il vice ministro della Difesa russo, colonnello generale Alexander Fomin, uno dei “falchi” dell’operazione militare speciale in Ucraina, ha detto di augurarsi che lo scambio su larga scala di prigionieri “faciliti la creazione di un clima favorevole per la discussione delle condizioni di risoluzione pacifica della crisi ucraina”. Ma le condizioni del Cremlino rimangono le stesse, così come la sede negoziale che, in caso di nuovi incontri, sarà ancora Istanbul. Secondo gli analisti, difficilmente Putin deporrà le armi proprio ora. Con l’arrivo della bella stagione, la Russia ha davanti mesi preziosi per avanzare ulteriormente e prendere Kiev per sfinimento. A quel punto la guerra sarebbe vinta e non ci sarebbe più bisogno dei negoziati. Ammesso che Mosca riesca ad avanzare come crede.