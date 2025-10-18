Pressioni su Trump, Wsj: “Diamo i Tomahawk a Kiev”. Putin verso Budapest, l’Ue apre a un corridoio aereo

Kiev, 18 ottobre 2025 – "Signor Presidente, diamo i Tomahawk a Kiev”. Sull’impasse in Ucraina si schiera anche il Wall Street Journal. Il giorno dopo l’incontro tra Trump e Zelensky a Washington, il principale quotidiano economico statunitense ha pubblicato un editoriale che esorta la Casa Bianca a concedere i missili a lungo raggio con cui colpire la Russia al cuore. Dopo aver aperto più volte a questa possibilità, The Donald ieri ha frenato, lasciando Zelensky quantomeno perplesso.

Trump ha ricevuto Zelensky alla Casa Bianca il 18 ottobre (Afp via Ansa)

Trump-Zelensky a nervi tesi

Secondo i retroscena raccontati dai media americani, i toni del tycoon sono stati duri. Il leader di Kiev "sperava di lasciare gli Usa con impegni su nuove armi per l'Ucraina – scrive Axios – ma ha trovato Trump in uno stato d'animo del tutto diverso il giorno dopo la lunga telefonata con il presidente russo Vladimir Putin". Trump ha chiarito a Zelensky che la sua priorità è la diplomazia e che la fornitura di Tomahawk potrebbe danneggiare il dialogo con Mosca, soprattutto in previsione del faccia a faccia che dovrebbe tenersi a Budapest tra lo zar e il presidente Usa. Il colloquio è stato chiuso bruscamente con un Trump lapidario: "Credo che abbiamo finito. Vediamo che succede la prossima settimana".

Tomahawk, la riluttanza di Trump

La “riluttanza” di Trump è legata a una paura di “un’escalation con una potenza nucleare”, è l’analisi del WSJ. Ma “Vladimir Putin lancia missili da crociera e balistici contro l'Ucraina da anni, e rispondere non comporta un’escalation”. Piuttosto i Tomahawk possono “portare a una pace più rapida", è il suggerimento del board editoriale del giornale.

Ci sono anche ragioni tecniche, però, dietro la decisione di Trump di negare per il momento i Tomahawk all'Ucraina. Questi missili, ricorda Cnn, vengono solitamente lanciati dal mare, quindi l'Ucraina ne potrebbe ricevere al massimo poche decine, che dovrà adattare per il lancio via terra. I Tomahawk sono inoltre costosissimi e la loro gittata non è molto superiore a quella dei droni che l'Ucraina sta attualmente lanciando. "Se Kiev dovesse utilizzarli, dovrebbe colpire obiettivi da due milioni di dollari per Tomahawk, il che significa colpire importanti obiettivi militari o governativi, cosa su cui Trump potrebbe porre il veto", ha spiegato una fonte.

Pressioni Nato-Ue

Pressioni a Trump, anche se indirette, arrivano anche dall’Europa. In una nota diffusa oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz sollecita un “piano per l’Ucraina” ribadendo "l'urgenza di una pace giusta e duratura", l’impegno a sostenere Kiev e “fare pressione su Mosca”. Merz non parla solo a nome della Germania. Il comunicato di Berlino è il frutto di una telefonata con Zelensky, cui hanno preso parte anche, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici delle istituzioni Ue, Antonio Costa e Ursula von der Leyen, e porta la firma ideale anche dei partner europei.

Putin a Budapest, Ue apre a corridoio aereo

Proprio l’Ue apre intanto alla possibilità di un corridoio aereo per consentire a Putin di atterrare in Ungheria. Un portavoce della Commissione ha fatto sapere che i Paesi membri possono concedere deroghe individuali alla chiusura dei cieli nei confronti della Russia: spetta ai governi nazionali "autorizzare tali eccezioni". Insomma, se dovesse favorire una soluzione al conflitto, ben venga anche un vertice in Europa.