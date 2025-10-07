Martedì 7 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
7 ott 2025
Trump darà i Tomahawk a Kiev: “Ma voglio sapere come li userà”. Abbattuto drone ucraino diretto su Mosca

Il presidente Usa annuncia l’invio di missili a lunga gittata ma avverte: “Non voglio vedere una escalation”. Nella notte intensi bombardamenti russi, bersagliata Poltava

Roma, 7 ottobre 2025 – Alla fine Zelensky avrà i Tomahawk americani. Dopo le resistenze iniziali il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di avere “quasi raggiunto una decisione” in merito al possibile invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha aggiunto di voler prima sapere da Kiev “cosa intenda fare” con i missili. “Non voglio vedere una escalation”, ha concluso. Con i micidiali BGM-109, Kiev farebbe sicuramente un salto di qualità nel conflitto, arrivando anche a colpire in profondità la Russia, fino a Mosca. E proprio stanotte un drone ucraino che puntava sulla capitale è stato abbattuto dalla contraerea del Cremlino, come fa sapere il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin su Telegram. Intanto in Ucraina è stata un'altra notte di intensi bombardamenti. Nella regione di Kherson, una persona è stata uccisa e 18 sono rimaste ferite, rende noto Ukrinform. Particolarmente bersagliata anche Poltava, a sudest di Kiev, dove sono stati danneggiati un impianto energetico, un edificio amministrativo, magazzini e materiale rotabile ferroviario. Droni russi hanno attaccato anche Sumy, Zaporizhzhia, Nikopol e Marhanets. 

07:24
Sindaco di Mosca: abbattuto un drone diretto sulla Capitale

La contraerea russa ha abbattuto un drone che cercava di arrivare a Mosca. Lo ha riferito il sindaco della Capitale, Serghei Sobyanin. "Le forze del ministero della Difesa hanno abbattuto un drone diretto verso Mosca. I servizi di emergenza stanno lavorando sul sito in cui sono caduti i detriti del drone", ha scritto Sobyanin sul suo canale Telegram

07:17
Droni russi sulla Poltava, attaccati edifici civili

Le forze russe hanno attaccato la regione di Poltava con droni durante la notte, provocando incendi in diverse località. Il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina ha riferito delle conseguenze dell'attacco notturno su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "A seguito di attacchi alle infrastrutture civili, sono scoppiati incendi in edifici amministrativi; un'abitazione e una dependance sono state danneggiate", si legge nel comunicato. Coinvolti nelle operazioni 16 unità di equipaggiamento, 64 soccorritori e un treno antincendio di Ukrzaliznytsia. Si sono udite esplosioni anche a Kharkiv e sono scoppiati incendi in diverse zone della città.

07:14
Trump: "Ho deciso, darò i Tomahawk a Kiev. Ma voglio sapere come li userà"


Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di avere "quasi raggiunto una decisione" in merito al possibile invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente Usa ha aggiunto di voler prima sapere da Kiev "cosa intenda fare" con i missili. "Non voglio vedere una escalation", ha concluso.

