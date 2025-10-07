Trump darà i Tomahawk a Kiev: “Ma voglio sapere come li userà”. Abbattuto drone ucraino diretto su Mosca

Roma, 7 ottobre 2025 – Alla fine Zelensky avrà i Tomahawk americani. Dopo le resistenze iniziali il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di avere “quasi raggiunto una decisione” in merito al possibile invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha aggiunto di voler prima sapere da Kiev “cosa intenda fare” con i missili. “Non voglio vedere una escalation”, ha concluso. Con i micidiali BGM-109, Kiev farebbe sicuramente un salto di qualità nel conflitto, arrivando anche a colpire in profondità la Russia, fino a Mosca. E proprio stanotte un drone ucraino che puntava sulla capitale è stato abbattuto dalla contraerea del Cremlino, come fa sapere il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin su Telegram. Intanto in Ucraina è stata un'altra notte di intensi bombardamenti. Nella regione di Kherson, una persona è stata uccisa e 18 sono rimaste ferite, rende noto Ukrinform. Particolarmente bersagliata anche Poltava, a sudest di Kiev, dove sono stati danneggiati un impianto energetico, un edificio amministrativo, magazzini e materiale rotabile ferroviario. Droni russi hanno attaccato anche Sumy, Zaporizhzhia, Nikopol e Marhanets.

Droni sulla Poltava, colpiti edifici amministrativi

