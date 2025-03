Trump e il terzo mandato: “Ci sto pensando”. Ma è vietato della Costituzione Usa

Roma, 30 marzo 2025 – Il presidente Usa Donald Trump non ha escluso la possibilità di puntare a un terzo mandato alla Casa Bianca, nonostante il divieto posto dal 22esimo emendamento della Costituzione americana, affermando in un'intervista con la NBC News che esistono modi per farlo e sottolineato "non sto scherzando".

Il “tycoon“ Donald Trump è stato nuovamente eletto presidente degli Stati Uniti d’America

Trump pensa al terzo mandato

"Molte persone vogliono che lo faccia", ha detto Trump in una telefonata con NBC News, riferendosi ai suoi alleati. "Ma, voglio dire, fondamentalmente dico loro che abbiamo ancora molta strada da fare, sapete, è molto presto nell'amministrazione". "Mi concentro sul presente", ha aggiunto Trump.

Alla domanda se puntasse a un altro mandato, il presidente ha risposto: "Mi piace lavorare". "Non sto scherzando", ha detto Trump, quando gli è stato chiesto di chiarire. "Ma è troppo presto per pensarci".

Cosa dice il 22esimo emendamento

Il 22esimo emendamento della Costituzione Usa dice che “Nessuna persona potrà essere eletta alla carica di Presidente più di due volte”, ma nonostante ciò Trump, attualmente al secondo mandato, osa pensare ciò che nessun presidente aveva sino ad ora mai affermato.

Quando gli è stato chiesto se gli sono stati presentati dei piani per consentirgli di ottenere un terzo mandato, Trump ha detto: "Ci sono metodi con cui si potrebbe fare".

Le ipotesi per il terzo mandato

La NBC News ha chiesto di un possibile scenario in cui il vicepresidente JD Vance si candiderebbe a presidente per poi lasciare la poltrona a Trump. Trump ha risposto che "quello è un" metodo. "Ma ce ne sono anche altri", ha aggiunto.

Modificare la Costituzione per abolire il limite dei due mandati presidenziali sarebbe estremamente difficile, perché richiederebbe un voto dei due terzi del Congresso o due terzi degli Stati che accettano di convocare una convenzione costituzionale per proporre modifiche. Entrambe le strade richiederebbero quindi la ratifica da parte di tre quarti degli stati.

L’età di Trump

C’è poi, ammesso che si possa trovare un sistema per candidarsi nuovamente, anche da considerare l’età di Trump che ha attualmente 78 anni. Ipotizzando si possa ricandidare a un terzo mandato (restando il presidente Usa in carica 4 anni) lo farebbe a 82 anni per un incarico che dovrebbe portare a termine all’età di 86 primavere.