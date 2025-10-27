Trump in Giappone ignora il protocollo: stretta di mano e amichevole pacca sulla schiena all’imperatore Naruhito

Roma, 27 ottobre 2025 - Non solo l'inchino, ma anche diversi tipi di inchini a seconda della situazione e del grado di formalità, sono richiesti se s'incontra l'imperatore del Giappone, ma Donald Trump, arrivato a Tokyo in coincidenza con la firma di accordi economici tra i due Paesi, il protocollo reale lo ha completamente aggirato, e come se incontrasse un amico di vecchia data, si è lanciato in una calorosa stretta di mano alla vista di Sua Maestà Naruhito, che ha fatto finta di niente e ha contraccambiato il gesto poco formale in sua presenza (Ritenuto mancanza di rispetto).

Donald Trump stringe la mano all'imperatore giapponese Naruhito e appoggia l'altra sulla spalla reale

Certo che Trump era entusiasta della visita, e già a bordo dell'Air Force One diretto nel Paese del Sol Levante aveva scritto su Truth: "Non vedo l'ora di vedere l'Imperatore". Un entusiasmo con cui ha travolto completamente l'etichetta nipponica per i reali, sottolinea la Cnn. E dopo la decisa stretta di mano, nell'atrio della residenza dell'imperatore, sceso ad accoglierlo, il tycoon ha finito di calpestare l'etichetta giapponese (Non si stringe la mano all'Imperatore del Giappone, poiché il protocollo tradizionale prevede un inchino o ojigi come forma di saluto. Toccate e strette di mano sono generalmente evitate per rispetto alla monarchia, ndr) e dopo le foto e riprese di rito, con Trump che giocherellava col bottone della giacca, ha appoggiato la mano sulla schiena di Naruhito, quasi ad accompagnarlo mentre entravano nella sua residenza.

Donald Trump con l'imperatore giapponese Naruhito durante le foto

L'imperatore non si è scomposto, e conosceva i modi 'americani' del tycoon, già del 2019, quando lo ospitò per un banchetto durante una sua visita nel Paese. Dopo l'incontro, durato circa mezz'ora, Trump è uscito dalla residenza reale definendo l'imperatore "un grande uomo".