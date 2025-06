Da Trump uno stop ai camionisti stranieri: chi non sa l’inglese non può guidare i tir

Roma, 25 giugno 2025 - Chi non sa l'inglese non può guidare i tir americani. Donald Trump, sempre più paterno nel suo ruolo di presidente (Oggi anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, lo ha chiamato "daddy", "paparino"), ha firmato un ordine esecutivo che impone l'uso dell'inglese ai camionisti che circolano negli Stati Uniti.

Per aumentare la sicurezza stradale

L'amministrazione Usa punta così a migliorare la sicurezza stradale, ma il modo in cui lo fa potrebbe dar vita a discriminazioni e licenziamenti. Il documento recita che gli autisti dei mezzi pesanti che non leggono e non parlano la lingua in modo competente saranno considerati inadatti al servizio.

Donald Trump

Niente traduttori o app

Una legge che sarà seguita da rigorosi controlli, e che non ammette traduttori o app simili. "Un conducente che non capisce l'inglese non guiderà un veicolo commerciale in questo Paese. Punto", ha tuonato il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, spiegando le linee guida per l'applicazione della misura.

Sindacati: rischio di abusi e discriminazioni

A questo punto insorgono i sindacati, che paventano il rischio di abusi e discriminazioni, specie verso gli immigrati con accento molto forte. E subito le scuole di guida hanno aggiustato il tiro offrendo assieme ai corsi di guida anche quelli di inglese.