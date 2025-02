Trump sgancia bombe in Somalia: “Uccisi terroristi dell’Isis”

Washington, 1 febbraio 2025 – Bombe firmate Trump in Africa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver ordinato un attacco aereo in Somalia questa mattina. Un “raid di precisione contro uno dei leader dell’Isis e contro altri terroristi".

“Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti nelle caverne, minacciavano gli Stati Uniti e i nostri alleati - ha aggiunto Trump – Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivevano e ucciso molti terroristi senza danneggiare in alcun modo i civili". Il tycoon ha poi accusato il predecessore Biden di non aver “terminato il lavoro” in Somalia. “L'ho fatto io! Il messaggio all'Isis e a tutti gli altri che vogliono attaccare gli americani è che ‘ti troveremo e ti uccideremo’”.

L’Isis in Somalia

Recentemente il movimento affiliato dell’Isis in Somalia ha guadagnato terreno nella provincia somala del Puntland, a discapito dei rivali, gli Al Shabaab, emanazione di Al Qaeda, che continuano a controllare un territorio ben più ampio. Nella regione è in corso una vasta operazione antiterrorismo dello Stato somalo. Stando alle le forze di sicurezza, in un mese sarebbero stati abbattuti oltre 100 droni kamikaze del Daesh in quella che è stata definita "una campagna militare senza precedenti".

Come riferisce Somali Guardian, gli sforzi dell’esercito si concentrano sulle roccaforti dell'Isis nel terreno accidentato della catena montuosa di Al Miskad, dove si ritiene che si nascondano i militanti. E proprio questa sarebbe la zona presa di mira dalle forze Usa. L’uomo forte delle milizie Isis sarebbe Abdulqadir Mumin, che presiede il Direttorio generale delle province del Paese.