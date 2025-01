Trump invia migliaia di soldati al confine col Messico. Allarme in Kentucky per volantini Ku Klux Klan: “Andate via ora”

Roma, 22 gennaio 2025 – Torna lo spettro del Ku Klux Klan negli Stati Uniti dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e le sue nuove politiche sull'immigrazione. Secondo quanto riportano i media americani, la polizia del Kentucky sta indagando sui volantini, siglati Ku Klux Klan, che intimano agli immigrati di "andarsene subito". Il noto movimento suprematista bianco li avrebbe distribuiti in tutto il Paese nel giorno del giuramento del tycoon.

Trump mostra uno dei 100 ordini esecutivi firmati, accanto il volantino siglato Ku Klux Klan che intima agli immigrati di "andarsene subito", apparso in Kentucky il giorno dell'insediamento

I volantini mostrano una vignetta dello Zio Sam che prende a calci una famiglia di cinque persone, tra cui un neonato e due bambini piccoli, e tiene in mano un documento intitolato “Proclamazione” e la frase "Andare via ora. Evita la deportazione" con la data del 20 gennaio, inizio della presidenza Trump. Il volantino, in cui si legge “Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Monitora e traccia tutti gli immigrati. Segnalali tutti”, reca la firma dell'ufficio del Kentucky della famigerata organizzazione razzista e persino i numeri dei "regni" regionali del Klan in Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania e Tennessee.

"Non ho mai visto una cosa del genere, è allarmante per la nostra comunità", ha dichiarato al Post Jon McClain, capo della polizia di Bellevue, una delle città dove i volantini sono stati distribuiti, spiegando che si sta cercando di individuare e incriminare i responsabili. Inoltre McClain sottolinea di credere che "non sia una coincidenza" che questi volantini siano stati distribuiti nel giorno dell'insediamento di Trump.

lntanto il presidente repubblicano ha deciso di inviare altre migliaia di soldati al confine con il Messico e ha ordinato al dipartimento di Giustizia di indagare e perseguire i funzionari delle forze dell'ordine che si rifiutano di applicare le nuove politiche sull'immigrazione. Al confine meridionale ci sono già circa 2.200 militari come parte della Joint Task Force-North, la missione del Comando degli Stati Uniti con sede a El Paso, in Texas, e un contingente di 4.500 uomini della guardia nazionale.