Trump pianifica l’invio di soldati a Chicago per combattere la criminalità. I dem: "Banco di prova di autoritarismo”

Chicago, 24 agosto 2025 - Dopo Washington, Chicago e forse anche New York: continua la 'guerra' di Donald Trump contro le grandi metropoli roccaforte dei democratici, dove intende dispiegare la Guardia nazionale per far tornare 'la legge e l'ordine' al posto della presunta dilagante criminalità.

Come riporta la Cnn, negli scorsi gioni quasi 2.000 soldati sono stati schierati nella capitale americana; venerdì, Trump ha dichiarato che il prossimo obiettivo è Chicago. "Credo che sarà la prossima, e poi aiuteremo con New York". La durata dell'intervento? "Fin quando vorrò", la promessa dal tycoon. Buona parte degli uomini schierati provengono dagli stati guidati dal Partito repubblicano.

Il dispiegamento della Guardia nazionale ha causato seri attriti con la sindaca di Washington, Muriel Bowser, oltretutto minacciata da Trump di conseguenze ancora più gravi qualora "non si rimettesse in riga". Ora lo scontro è con il governatore dell'Illinois, di cui Chicago è capitale. JB Pritzker - anch'egli esponente del Partito democratico come Bowser, nonché considerato un potenziale candidato alla Casa Bianca nel 2028 - sostiene non ci sia alcuna ragione che giustifichi legalmente l'intervento dei soldati a Chicago: Trump "sta cercando di scatenare una crisi", l'accusa riportata da Bbc News.

Protesta contro l'invio di agenti della Guardia Nazionale a Washington (Ansa)

Fa eco il sindaco della città, Brandon Johnson, che ha etichettato il comportamento del presidente come "scoordinato, ingiustificato e insensato". "Questo dispiegamento illegale - ha commentato - inasprirebbe le tensioni tra i residenti e le forze dell’ordine".

Dal canto suo, Trump sostiene che il suo intervento sia richiesto a gran voce dai cittadini. "Indossano cappellini rossi (con la scritta 'Make America Great Again', ndr) - ha raccontato - Donne afroamericane, bellissime, chiedono 'Per favore presidente Trump, venga a Chicago'".

Per Johnson, i dati non collimano con le percezioni di criminalità del tycoon: i tassi di omicidi, scippi e sparatorie sarebbero calati significativamente nell'ultimo anno. In risposta, Trump ha definito il primo cittadino "incompetente".

Il governatore Pritzker ha accusato il presidente di usare Chicago e Washington come "banco di prova del suo autoritarismo", incitando "la paura nelle nostre comunità" e destabilizzando "gli sforzi esistenti per la sicurezza pubblica per creare una giustificazione che gli permetta di abusare ulteriormente del suo potere".

In attesa di sviluppi a Chicago, il Washington Post e la Schar School hanno pubblicato un sondaggio nel quale i cittadini di Washington hanno espresso un giudizio sull'attuale massiccia presenza di soldati nella città: l'80% degli intervistati si è detto contrario.