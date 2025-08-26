Il doppio fronte di Trump. Siluri alla Fed: taglio dei tassi tardivo. “Zelensky? Non del tutto innocente”

Roma, 26 agosto 2025 – Spezzare “la carneficina” in Ucraina potenziando gli affari con la Russia, dai ghiacci artici allo spazio. Donald Trump non teme le contraddizioni di guerra. Vanta presunti business e magnifici incassi, battezza nemici bancari (come la governatrice della Fed Liza Cook) e improbabili licenziamenti, ricicla e diffonde irrituali minacce (vedi scintille con il governatore deIl’llliinois JB Pritzker, contrario alla militarizzazione di Chicago). Nemici? Ovunque.

Il presidente americano Donald Trump che ha licenziato la governatrice della Fed

La colloquialità del linguaggio trumpiano in conferenza stampa o alle riunioni di gabinetto colpisce sempre: ogni contatto con Putin “è una bella conversazione”, ma poi “sfortunatamente una bomba viene caricata su Kiev, o da qualche altra parte, e allora io mi arrabbio molto”, è l’amara confessione. Attacca il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che delegittima Zelensky: “Non importa cosa dicono. È tutta messinscena, sono tutte stronz...”. Ciò nonostante, immagina che “la fine della guerra sia possibile”. Magari intrecciandola ad affari e appalti.

“Siamo impegnati a cercare di fermare la guerra e le morti in Ucraina – riassume il presidente –. Stiamo vendendo missili ed equipaggiamento militare, milioni e milioni, adesso miliardi di dollari, alla gente della Nato” (dice proprio così, come se gli Stati Uniti non ne facessero parte). “Sono loro (ndr, gli europei) ora a finanziare la guerra. Noi non spenderemo più”. Con Putin condivide i dubbi su Zelensky: “Non è esattamente innocente, ma almeno adesso ci vado d’accordo.... Il più grande venditore mai incontrato”. E se c’è un venditore, ovvio che ci sia una merce: secondo Trump, la difesa di Kyev costata “350 miliardi di dollari” agli Stati Uniti.

Zelensky blandisce la Casa Bianca secondo necessità. Incassa il via libera di Washington alla vendita di 3.350 missili Eram (per un controvalore di 850 milioni di dollari in gran parte pagati dai paesi europei) e ringrazia “gli Stati Uniti per il sostegno: apprezziamo la determinazione del presidente” L’obiettivo che Zelensky ricorda a Trump è convincere la Russia “a impegnarsi in veri negoziati”. Nell’attesa, conflitto aperto: i missili Eram – gittata 450 km dietro nulla osta del Pentagono – potranno colpire anche obiettivi di Mosca lontani dal fronte (hub della logistica, centri di comando, basi militari e complessi industriali) e arriveranno a Kiev in 45 giorni. A Trump basta non pagarli, il resto si vedrà. O Mosca ragiona o ci saranno “sanzioni”: una “guerra economica, perché non vogliamo una guerra mondiale”. Anzi.

Il canale con Putin, aperto dalla telefonata con Mosca del 18 marzo e fortificato dal summit in Alaska, supera già gli orrori del conflitto e ammicca ad altri scenari. Intese miliardarie come supposta leva per la pace. Così Exxon Mobil potrebbe rientrare nel progetto gas-petrolifero Sakhalin-1 in Russia, mentre Mosca potrebbe accedere a finanziamenti statunitensi per i suoi progetti di Gnl come Arctic Lng 2. Viceversa gli Stati Uniti potrebbero comprare dalla Russia rompighiaccio nucleari, ma anche promuovere nuova coesione nello spazio (vedi visita a Cape Calvera del direttore di Roscosmos Dmitry Bakanov).

Il tentato licenziamento della governatrice e componente del cda della Fed Liza Cook, tacciata di disonestà e silurata via Truth, movimenta il fronte interno. La governatrice annuncia che resterà al suo posto. E una nota del suo avvocato Abbe Lowell anticipa la citazione in giudizio di Trump “per contestare questa azione illegale”. Trump tira dritto: punta a controllare la Fed, giudicata “tardiva” sul taglio dei tassi. Un nuovo attacco al presidente Jerome Powell.