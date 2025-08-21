Trump si sfila dai negoziati. Mosca frena sul bilaterale con Kiev. E sommerge di bombe l’Ucraina

Roma, 21 agosto 2025 – Altro che imminenti colloqui diretti tra russi e ucraini. Tutte le parti si irrigidiscono e così, con retromarcia ben visibile, Donald Trump si sfila dal primo auspicato confronto Mosca-Kiev. “Voglio solo vedere cosa succede all’incontro. Stanno cercando di organizzarlo e vedremo”, osserva il tycoon indossando i panni del temporeggiatore anziché quello del “più grande negoziatore del mondo” secondo la formula adorante adottata dai suoi, dal vice JD Vance in giù.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Il castello di carte allestito tra Anchorage e Washington, nel bilaterale con Vladimir Putin e nel successivo vertice alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky e i leader europei, appare improvvisamente per quello che è: la recita egoriferita di tutti i soggetti in scena al di là della realtà sul campo. È lo stesso Trump a scegliere una posizione laterale. La prova regina dello stallo in corso arriva proprio da Truth, il social presidenziale dove il tycoon sbeffeggia il suo predecessore, sostanzialmente responsabile di non aver scatenato la terza guerra mondiale. “Il corrotto e incompetente Joe Biden non ha permesso all’Ucraina di attaccare, ma solo di difendersi. È molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra nello sport che ha una difesa fantastica, ma non le è permesso giocare in attacco. Non c’è possibilità di vincere! È così con l’Ucraina e la Russia”, fermo restando – come da slogan di stagione – che la “guerra non sarebbe mai scoppiata se fossi stato presidente”. “Ci aspettano tempi interessanti!!”, è l’esclamazione di chiusura, fondata però su elementi molto fragili.

Persino il premier ungherese Viktor Orbàn smentisce (indirettamente) ogni contatto con la Casa Bianca per ospitare negoziati a Budapest e assesta un nuovo colpo alle aspirazioni dell’Ucraina a entrare nella Ue. Se Mosca e Kiev “hanno bisogno di noi, siamo qui a loro disposizione con preavviso di un’ora”, addolcisce il messaggio il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, salvo precisare che la posizione anti Kiev dell’Ungheria non cambia: “Siamo contrari” al suo ingresso nella Ue. “Spetta all’Ucraina e solo all’Ucraina decidere se continuare il percorso verso l’adesione”, fa sapere Bruxelles (e solo dopo 27 decideranno).

Ora Zelensky ha una priorità ineludibile: “Capire l’architettura delle garanzie di sicurezza entro 7-10 giorni”, per poi puntare “al bilaterale” con Putin “tra una o due settimane”. Questo in teoria. In pratica – ammette il presidente ucraino – non c’è “alcun segnale da Mosca che intenda impegnarsi in negoziati sostanziali e porre fine a questa guerra”. Sta avvenendo l’esatto contrario: il bollettino di ieri mattina segnala massicci attacchi russi con “574 droni e 40 missili: una parte significativa è stata intercettata, ma purtroppo non tutta”, sottolinea il leader di Kiev. Oltre alle aree del fronte, colpite anche Leopoli, Lutsk e Mukachev nell’ovest del Paese. Contro Mosca sono necessarie “pressione, sanzioni severe, tariffe elevate”, torna a chiedere Zelensky, contrario a ogni investitura alla Cina come garante di pace. “Non abbiamo bisogno di garanti che non aiutano l’Ucraina”, è la pubblica censura a chi “aiuta” la Russia con il “mercato dei droni”.

In questo clima diplomatico, la scelta della sede dei colloqui tra Budapest, Ginevra, Vienna o Istanbul appare del tutto secondaria, perché manca la volontà della Russia di scendere a patti. E se Trump si rintana in posizione “wait and see” – “aspetta e vedi” – Putin può serenamente continuare a martellare Kiev. Il quotidiano carico di cinismo è del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che torna ad agitare l’argomento della “legittimità” di Zelensky – presidente scaduto ma impossibilitato a indire nuove elezioni causa guerra in corso – a firmare la pace (se e quando ci sarà).