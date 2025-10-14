Trump show alla Knesset

Nel giorno più emozionante per gli israeliani negli ultimi due anni, proprio nei minuti in cui le televisioni mostravano il ritorno da Gaza in territorio israeliano dei primi sette ostaggi, il presidente americano, Donald Trump, ha fatto un maestoso ingresso alla Knesset, degno di una rock-star. Accolto da squilli di tromba si è addentrato con passi determinati nel Parlamento di Israele che era addobbato a festa. Con la coda dell’occhio ha probabilmente notato i cappelli rossi da baseball distribuiti per l’occasione ai presenti con la scritta: ‘Trump, il presidente della pace’. Ed una volta entrato in aula, ha subito annunciato agli israeliani che le loro tribolazioni sono giunte al termine e che il futuro sarà prevedibilmente roseo per loro e, se lo vorranno, anche per i palestinesi.

"Dopo così tanti anni di guerra e di pericoli – ha esordito – il cielo è oggi sereno, i cannoni tacciono. Questa è l’alba storica di un nuovo Medio Oriente. Non è solo la fine della guerra – ha proseguito, correggendo implicitamente Netanyahu che ancora il giorno precedente aveva avvertito che "La campagna prosegue" –. Così come per gli Stati Uniti, sarà l’età dell’oro di Israele e del Medio Oriente". Di fronte ai deputati, che lo ascoltavano rapiti e contagiati dalla sua foga, Trump ha proseguito: "Israele ha ottenuto tutto quanto poteva con la forza militare. Adesso è giunto il momento di tradurre i successi conseguiti sul campo di battaglia contro i terroristi in un premio ultimativo di pace e prosperità".

L’unica stecca di quell’evento è giunta da due deputati comunisti che hanno esposto, per un momento, cartelli in cui invocavano il riconoscimento della Palestina e denunciavano il "genocidio a Gaza". Il presidente della Knesset, Amir Ohana (Likud), ha immediatamente ordinato la loro espulsione. Lievemente sorpreso Trump si è poi complimentato: "Perbacco, che riflessi !", ha esclamato. Nell’accogliere l’ospite, Netanyahu non ha lesinato i complimenti. "Donald Trump – ha stabilito – è il migliore amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Nessun presidente americano ha mai fatto più di lui, nemmeno all’incirca. Il suo nome sarà inciso nella Storia del nostro popolo".

Trump ha replicato con eguale trasporto assicurando che Netanyahu, durante il conflitto, si è comportato con grande coraggio, cosa che dovrebbe di sicuro guadagnarli la riconoscenza della Nazione. "Certo – ha ammesso – a volte Bibi non è una persona facile con cui avere a che fare. Ma questo è quanto lo rende grande". Poi, con una invasione di campo nella politica interna israeliana, Trump si è rivolto al presidente Isaac Herzog, che siedeva al suo fianco: "Mi è venuta un’idea. Perché non concede un perdono a Netanyahu?’". Il premier è sotto processo per corruzione, frode ed abuso di potere per un complesso intrico di vicende collegate fra l’altro ai rapporti fra i mezzi di comunicazione ed il mondo degli affari. Viste da Trump si riducono ad una serie di doni che la famiglia Netanyahu avrebbe accettato. "Ma che importanza hanno mai – si è chiesto – sigari e champagne ?".

Malgrado le digressioni nella politica interna di Israele e degli Stati Uniti, il suo intervento ha lasciato il segno per la visione ottimistica delle prospettive per chi volesse investire nella regione, una volta che lui stesso e Blair guideranno la amministrazione provvisoria per la ricostruzione di Gaza. I Paesi più facoltosi dell’area– ha ribadito – sono più che interessati a sostenere quel progetto, così come dimostra la massiccia partecipazione al vertice di pace in Egitto.