Trump e il nuovo sgarbo a Biden: non gli concede l’ultimo caffè per velocizzare il trasloco alla Casa Bianca

Roma, 19 gennaio 2025 - Donald Trump ha fretta di tornare alla Casa Bianca e sembra intenzionato a non concedere a Joe Biden nemmeno l'ultimo evento alla Casa Bianca del presidente uscente, un caffè nella Blue Room insieme al presidente eletto, agli ex presidenti ed ex vicepresidenti accompagnati dai consorti. Una consuetudine sempre rispettata e a cui il tycoon ha fatto sapere di essere contrario.

Lunedì i traslocatori in 5 ore porteranno via le cose della famiglia Biden dalla Casa Bianca, e prepareranno la residenza per l'arrivo dei Trump. La futura First Lady, Melania Trump, non è preoccupata, infatti sarà più facile rispetto al trasloco di otto anni fa: "Conosco le stanze in cui vivremo, conosco come si svolgerà tutto il processo", ha detto Melania in una intervista, che nel 2017 anche se accompagnata da Michelle Obama, era rimasta un po' in disparte.

Joe Biden e Donald Trump

Il passaggio presidenziale di residenza negli Stati Uniti è chiamato la 'transfer of families'. E si svolge con programma semplice durante il giuramento del presidente eletto a partire dalle 8.30 del mattino, quando di consuetudine lo staff della White House si riunisce nella State Dining Room per salutare il presidente uscente e la firts lady.

Dopo circa un'ora ci dovrebbe essere il caffè tra i due presidenti nella Blue Room insieme agli ex presidenti ed ex vicepresidenti e mogli, ma quest'anno dovrebbe saltare per passare subito al trasloco, previsto in 5 ore. Melania ha già inviato mobili e altre cosa che vuole portare a Washington.

Il trasloco dovrebbe terminare prima quest'anno, visto il cambio imposto da Trump, mentre normalmente il cambio di residenza si dovrebbe concluso fra le 15.30 e le 17, in tempo per l'arrivo dei nuovi inquilini al South Portico, dove secondo cerimonia il capo usciere li accoglierà con la frase "Benvenuto nella sua nuova casa, signor presidente".