Trump sente Putin: "Passi avanti sull’Ucraina. Nuovo summit a Budapest"

Dopo Anchorage, toccherà a Budapest. Alla vigilia della visita alla Casa Bianca di Volodymyr Zelensky, il presidente Donald Trump ha avuto una lunga conversazione con Vladimir Putin. Il tycoon, infatti, sulla scia del successo diplomatico a Gaza – accordo che, nonostante le tante difficoltà, sta reggendo –, prova a tessere la tela per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev, mettendo sul tavolo la possibilità di fornire all’Ucraina, se il Cremlino non dovesse avviare dei seri colloqui, i missili a lungo raggio Tomahawk. Al termine della telefonata, durata per oltre due ore, Donald Trump ha annunciato che incontrerà prossimamente Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria.

"La conversazione – ha scritto il tycoon su suo social, Truth – è stata molto produttiva, Putin si è congratulato con me e gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente. Un qualcosa che, come ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati". Al netto dei convenevoli e dei complimenti, la telefonata dovrebbe aver portato a "grandi progressi". Trump, infatti, ha detto che "la prossima settimana si terrà una riunione dei nostri consiglieri (statunitensi e russi, ndr) di alto livello. I primi incontri con gli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. La sede dell’incontro deve essere ancora definita".

L’ incontro, come anticipato da Trump, avrà al centro il tema degli scambi commerciali tra i due Paesi, "una volta che la guerra sarà finita". Non c’è dubbio invece sul dove (ma non sul quando) si incontreranno i due leader: "Il presidente Putin e io – ha proseguito Trump – ci incontreremo in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ‘ingloriosa’ guerra tra Russia e Ucraina". E ha aggiunto che oggi, nello Studio Ovale, discuterà con Zelensky della sua "conversazione con Putin e di molto altro".

Secondo la portavoce Karoline Leavitt, inoltre, il presidente Trump "ritiene ancora possibile" un faccia a faccia tra Putin e Zelensky, tanto che il leader russo durante la telefonata "si è detto disposto a sedersi al tavolo" e che il tycoon "intende continuare a spingere per il progresso verso la pace". Esulta il primo ministro ungherese, Viktor Orbán: "L’incontro è una grande notizia per i popoli amanti della pace in tutto il mondo".

Conferme, seppur meno entusiastiche, filtrano anche da Mosca. "Una conversazione telefonica – ha scritto su X il capo del Fondo russo di investimento diretto e inviato presidenziale, Kirill Dmitriev – positiva e produttiva, importante per tutto il mondo, tra i presidenti Putin e Trump, con una chiara definizione dei prossimi passi". L’inviato ha poi accusato "i guerrafondai del Regno Unito e dell’Unione Europea" di tentare "con grande sforzo di far deragliare le prospettive di pace", ma che "il dialogo, la pace e la cooperazione prevarranno". Mosca, però, secondo il consigliere del Cremlino per la politica estera, Yuri Ushakov, critica l’eventuale invio all’Ucraina dei missili a lungo raggio Tomahawk da parte degli Usa: "Non cambieranno – ha detto Ushakov alla Tass –, la situazione sul campo, ma danneggerebbero il raggiungimento di una pace in Ucraina". E Putin ha aggiunto che la fornitura rappresenterebbe "una nuova escalation" tra le prime due potenze nucleari. "Anche solo sentir nominare i Tomahawk ha costretto Putin a riprendere il dialogo", ha commentato Zelensky atterrato ieri sera a Washington.