Trump sente Putin: "Passi avanti sull'Ucraina. Nuovo summit a Budapest"
17 ott 2025
LORENZO MANTIGLIONI
Il tycoon cerca un altro successo diplomatico. Due ore di telefonata con lo zar. Intesa per un vertice in Ungheria dopo quello di due mesi fa in Alaska. Zelensky atteso oggi alla Casa Bianca: Mosca teme i missili a lungo raggio.

Dopo Anchorage, toccherà a Budapest. Alla vigilia della visita alla Casa Bianca di Volodymyr Zelensky, il presidente Donald Trump ha avuto una lunga conversazione con Vladimir Putin. Il tycoon, infatti, sulla scia del successo diplomatico a Gaza – accordo che, nonostante le tante difficoltà, sta reggendo –, prova a tessere la tela per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev, mettendo sul tavolo la possibilità di fornire all’Ucraina, se il Cremlino non dovesse avviare dei seri colloqui, i missili a lungo raggio Tomahawk. Al termine della telefonata, durata per oltre due ore, Donald Trump ha annunciato che incontrerà prossimamente Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria.

"La conversazione – ha scritto il tycoon su suo social, Truth – è stata molto produttiva, Putin si è congratulato con me e gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente. Un qualcosa che, come ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati". Al netto dei convenevoli e dei complimenti, la telefonata dovrebbe aver portato a "grandi progressi". Trump, infatti, ha detto che "la prossima settimana si terrà una riunione dei nostri consiglieri (statunitensi e russi, ndr) di alto livello. I primi incontri con gli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. La sede dell’incontro deve essere ancora definita".

L’ incontro, come anticipato da Trump, avrà al centro il tema degli scambi commerciali tra i due Paesi, "una volta che la guerra sarà finita". Non c’è dubbio invece sul dove (ma non sul quando) si incontreranno i due leader: "Il presidente Putin e io – ha proseguito Trump – ci incontreremo in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ‘ingloriosa’ guerra tra Russia e Ucraina". E ha aggiunto che oggi, nello Studio Ovale, discuterà con Zelensky della sua "conversazione con Putin e di molto altro".

Secondo la portavoce Karoline Leavitt, inoltre, il presidente Trump "ritiene ancora possibile" un faccia a faccia tra Putin e Zelensky, tanto che il leader russo durante la telefonata "si è detto disposto a sedersi al tavolo" e che il tycoon "intende continuare a spingere per il progresso verso la pace". Esulta il primo ministro ungherese, Viktor Orbán: "L’incontro è una grande notizia per i popoli amanti della pace in tutto il mondo".

Conferme, seppur meno entusiastiche, filtrano anche da Mosca. "Una conversazione telefonica – ha scritto su X il capo del Fondo russo di investimento diretto e inviato presidenziale, Kirill Dmitriev – positiva e produttiva, importante per tutto il mondo, tra i presidenti Putin e Trump, con una chiara definizione dei prossimi passi". L’inviato ha poi accusato "i guerrafondai del Regno Unito e dell’Unione Europea" di tentare "con grande sforzo di far deragliare le prospettive di pace", ma che "il dialogo, la pace e la cooperazione prevarranno". Mosca, però, secondo il consigliere del Cremlino per la politica estera, Yuri Ushakov, critica l’eventuale invio all’Ucraina dei missili a lungo raggio Tomahawk da parte degli Usa: "Non cambieranno – ha detto Ushakov alla Tass –, la situazione sul campo, ma danneggerebbero il raggiungimento di una pace in Ucraina". E Putin ha aggiunto che la fornitura rappresenterebbe "una nuova escalation" tra le prime due potenze nucleari. "Anche solo sentir nominare i Tomahawk ha costretto Putin a riprendere il dialogo", ha commentato Zelensky atterrato ieri sera a Washington.

