Trump saluta Musk: “Ha fatto cose straordinarie per l’America”

Roma, 30 maggio 2025 – “Elon ha reso un servizio straordinario all’America”. Così Trump ha salutato Elon Musk consegnandogli le chiavi della Casa Bianca. “Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale per il saluto a Musk, vestito completamente di nero. Il presidente americano ha elogiato il miliardario per il suo lavoro al dipartimento per l'efficienza governativa. “Ci vorranno anni per ricostruire il sistema ma abbiamo iniziato”, ha aggiunto.

Il saluto di Trump a Musk

"Oggi parliamo di un uomo di nome Elon, uno dei più grandi leader e innovatori aziendali che il mondo abbia mai avuto. Si è fatto avanti per mettere il suo talento al servizio della nostra nazione e lo apprezziamo. Ha lavorato in modo instancabile, contribuendo a guidare il programma di riforma governativa più ampio e significativo". Il patron di Tesla ha recentemente annunciato le sue dimissioni da funzionario governativo speciale dell'amministrazione.

Musk ha recentemente affermato di aver preso questa scelta per allontanarsi dalla politica e dedicare più tempo alla gestione delle sue aziende. La sua iniziativa del Doge (Department of Government Efficiency), nata per ridurre gli sprechi e le spese federali è stata di gran lunga inferiore ai 2000 miliardi che il magnate della tecnologia aveva promesso prima della rielezione di Trump a presidente degli Stati Uniti. Nel corso del suo incarico Musk ha anche stroncato l'USAID, il principale organo di aiuti esteri dagli Stati Uniti.

"Per me è stato un onore servire questo paese e far risparmiare molti soldi ai contribuenti”, ha detto Musk. Elon Musk ha detto di essere disposto a continuare a dare consigli al presidente Donald Trump "ogni volta lo vorrà", anche se lascia la guida del dipartimento dell'Efficienza governativa. "Lo spero", ha chiosato dal canto suo Trump, seduto alla scrivania nello Studio Ovale.

Musk dribbla la domanda sulla droga

Elon Musk non ha voluto rispondere direttamente alla domanda di un giornalista conservatore che gli chiedeva un commento riguardo alle rivelazioni del New York Times sulla sua tossicodipendenza. "E' lo stesso giornale che ha riportato false notizie riguardanti il Russia-gate?", ha replicato ridendo.

Musk e le droghe

Ecstasy, funghi psichedelici e soprattutto ketamina, l'anestetico che in overdose ha ucciso l'attore Matthew Perry di Friends: nei mesi passati al fianco di Donald Trump, Elon Mush avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti pur essendo per sua stessa ammissione contrario alle droghe illegali. Lo riporta il New York Times nell'ultimo giorno dell'uomo più ricco del mondo come dipendente dell'amministrazione Trump.

“Il consumo di droghe andava ben oltre l'uso occasionale. Musk ha detto a diverse persone di assumere così tanta ketamina da avere effetti sulla vescica come può capitare a chi ne fa uso cronico. Musk ha fatto uso di ecstasy e di funghi allucinogeni. In viaggio aveva con sé una una scatola di medicinali giornaliera con circa 20 pillole, comprese alcune con i segni distintivi dello stimolante Adderall, secondo una foto e quanto riferito da persone che l'hanno vista», scrive il quotidiano. Non è chiaro se Musk facesse uso di droghe quando quest'anno è diventato una presenza fissa alla Casa Bianca con il potere di ridurre la burocrazia federale. Musk ha ammesso in passato di aver fatto uso di ketamina occasionalmente - un paio di volte al mese - per tenere a bada la depressione e ha detto al suo biografo, Walter Isaacson, che «non gli piace far uso di droghe illegali». Più di recente però avrebbe sviluppato «abitudini più pericolose», scrive il Nyt, facendo «uso frequente di ketamina, talvolta anche quotidianamente e mescolandola con altre droghe». Il confine tra uso medico e ricreativo era sfumato e, secondo il Times, ha suscitato preoccupazione tra alcune delle persone a lui vicine.

La colluttazione con Bessent

L'uscita improvvisa di Elon Musk dal team della Casa Bianca sarebbe stata accelerata da un episodio culminato in violenza in cui l'allora capo del Doge avrebbe spintonato il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo ha detto al Daily Mail Steve Bannon, ex stratega capo nella prima amministrazione Trump. Elon avrebbe preso a spintoni Bessent dopo esser stato messo alle strette per le sue promesse esagerate sul risparmio di "un trilione di dollari" per le casse dello stato. Dell'"acceso litigio" di aprile erano filtrate notizie sui media ma non si sapeva finora che i due fossero venuti alle mani. "Bessent lo ha affrontato e gli ha detto: 'Ci avevi promesso un trilione di dollari (di tagli), e ora sei fermo a 100 miliardi. Che cosa stai facendo?", ha riportato Bannon: "A quel punto Musk è venuto alle mani. Non è stato una discussione, ma un confronto fisico".

L'alterco, secondo il Daily Mail, sarebbe avvenuto fuori dall'ufficio della capo di gabinetto Susan Wiles e poi fuori da quello dell'allora Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz.