La beffa di Trump a Miami. “Cibo per tutti, offro io”, ma poi esce dal ristorante senza pagare

New York, 16 giugno 2023 – Un’altra gaffe in pieno stile Trump. Questa volta a tema bon ton, onestà e ristorante. C’è chi l’ha chiamata ‘la beffa di Versailles’, rifacendosi al nome del ristorante di Little Havan, il Versailles Restaurant a Miami, scenario di questa storia.

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (77 anni)

L’ex presidente americano, di ritorno dalla corte federale che lo ha incriminato per 37 capi d’accusa, si è recato nel ristorante di cucina tipica cubana con lo staff a seguito. Al suo ingresso, ha esordito ad alta voce con la frase: “Cibo per tutti, offro io!”, lasciando dunque intendere ai presenti nel locale che alla fine della cena avrebbe pagato il conto per tutti.

L’annuncio, com’era prevedibile, è stato accolto a braccia aperte, o meglio, a stomaco aperto, tra grida di giubilo e un caloroso applauso al ‘benefattore’. E così la serata è proseguita allegramente con fiumi di cibo e alcol a scaldare l’atmosfera.

L’ex premier degli Stati Uniti non si è tirato indietro a strette di mano e foto chieste dai suoi fan, che a un certo punto hanno anche intonato un ‘Happy birthday’, dato che il giorno dopo sarebbe stato il suo compleanno. La scena, ripresa da qualcuno lì nel mezzo, è finita sui social network ed è stata ri-postata da molti media americani.

L’epilogo della cena ha, però, lasciato l’amaro in bocca a più di una persona, in primis ai proprietari del ristorante cubano, uno tra i più famosi al mondo. Conclusa la serata, Trump ha fatto ritorno nel suo resort senza preoccuparsi di pagare il conto nè per sè, nè per i suoi collaboratori e tanto meno per i tavoli che lo avevano acclamato.

Una promessa non rispettata, che ha costretto tutti i partecipanti all’inaspettata festa di compleanno a farsi carico del costo di ciò che avevano consumato.

I problemi con la giustizia

Chissà se quel “food for everyone”, detto probabilmente senza rifletterci su, è stato un modo per esorcizzare la tensione di giorni pesanti, che l’hanno visto al centro di vicende giudiziarie tutt’altro che piacevoli.

Solo poche ore prima della cena non pagata, lo stesso 13 giugno, i vice sceriffi statunitensi lo hanno dichiarato in stato di arresto per le carte classificate portate a Mar-a-Lago dalla Casa Bianca. Dando così compimento al suo processo di registrazione, e a quello del suo coimputato Walt Nauta, nell’ambito dell’indagine che lo ha accusato di aver messo a repentaglio la sicurezza del Paese di cui, fino a non molto tempo fa, era alla guida.

Un caso eccezionale, che ha visto – per la prima volta nella storia – un ex presidente degli Stati Uniti difendersi in un’aula di tribunale. La gaffe del Versailles Restaurant, al contrario, non è una novità, visto che il tycoon nel corso degli anni ha destato più volte l’ilarità di americani e non con una sfilza di sviste, ‘scivoloni’ ed errori di stile.

La storia si ripete

Esattamente quattro anni prima, il 13 giugno 2019, in un tweet postato dal suo account ufficiale l’allora principe del Galles, Carlo III, diventò il ‘principe delle Balene’. Un errore di battitura che aveva trasformato la parola ‘Wales’ (Galles) in ‘Whales’ (balene). Un curioso refuso dato in pasto all’implacabile platea del social con l'uccellino.

O quella volta che, in occasione della sua prima visita da Presidente nel Regno Unito, osò dare le spalle alla Regina Elisabetta sorpassandola mentre camminava al suo fianco. Un oltraggio al secolare galateo regale.

Una svista non da meno quella dell’aprile del 2017, la sua prima Pasqua da inquilino della Casa Bianca. Durante la cerimonia del ‘rotolamento delle uova’, nel momento dell’inno nazionale, la moglie Melania aveva dovuto richiamarlo con un buffetto sulla gamba per ricordargli di posare la mano destra sul cuore. Il tutto ripreso in video.

Quello stesso anno, al vertice Nato di maggio, con un gesto poco elegante scansò via il premier del Montenegro, Dusko Markovic, per comparire in prima fila nella foto di gruppo delle Alte cariche. Per poi, nel settembre successivo, rubare la scena sul palco di una cerimonia alla Joint Base Andrews, spingendo con la mano tesa la moglie ai margini.