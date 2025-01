Trump ripristina la pena di morte federale, chi la rischia e per quali reati

Roma, 21 gennaio 2025 – A meno di 24 ore dal suo insediamento, il nuovo presidente Donald Trump sta riscrivendo a colpi di ordini esecutivi – ben 100 quelli promessi e in parte arrivati – la storia recente degli Stati Uniti. Tra le decisioni più eclatanti quella che ripristina la pena di morte federale, cancellando con un colpo di spugna la moratoria voluta da Joe Biden nel 2021.

Pena di morte per chi uccide un agente

Il presidente ha ordinato anche al procuratore generale di richiedere la pena capitale "indipendentemente da altri fattori" quando il caso riguarda l'uccisione di un agente o reati capitali "commessi da uno straniero illegalmente presente" nel paese, nonché di "intraprendere tutte le azioni necessarie e legali" per garantire che gli Stati abbiano abbastanza farmaci per l'iniezione letale. Attualmente solo tre imputati restano nel braccio della morte dopo che Biden ha convertito 37 condanne a morte in ergastolo.

Sospesi i programmi di assistenza estera

Tra i provvedimenti più forti anche la firma dell’ordine esecutivo che sospende temporaneamente tutti i programmi di assistenza estera degli Stati Uniti per 90 giorni, in attesa di revisioni per determinare se sono allineati con i suoi obiettivi politici. L'ordine afferma che "l'industria e la burocrazia degli aiuti esteri non sono allineate con gli interessi americani e in molti casi sono antitetiche ai valori americani" e "servono a destabilizzare la pace mondiale promuovendo idee in Paesi stranieri che sono direttamente inverse alle relazioni armoniose e stabili interne e tra i Paesi". Trump ha dichiarato che "nessun ulteriore aiuto estero degli Stati Uniti sarà erogato in un modo che non sia pienamente allineato con la politica estera del presidente degli Stati Uniti". Non è immediatamente chiaro quanto l'assistenza sarà inizialmente influenzata dall'ordine esecutivo, poiché i fondi per molti programmi sono già stati stanziati dal Congresso e c'è l'obbligo di spenderli, se non sono già stati spesi.

Licenziati via social funzionari nominati da Biden

In mattinata, nello Studio Ovale, la firma dei primi 100 ordini esecutivi. Tra le decisioni più eclatanti, l’uscita dall’Oms (come aveva fatto durante il primo mandato), il dietrofront sull’accordo del clima di Parigi, la grazia a circa 1.500 imputati per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 (“Un perdono totale, completo e incondizionato") e il licenziamento via social di quattro alti funzionari governativi nominati da Biden: “Siete licenziati!”, ha scritto a lettere cubitali nel suo primo post su Truth Social dal suo insediamento. E poi ha aggiunto che “altri mille” rischiano la stessa sorte. E le sorprese non sono ancora finite