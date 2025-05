Trump e il retroscena sull’Air Force One: “Non donato dal Qatar ma chiesto dal presidente Usa”

Roma, 20 maggio 2025 – Nuovo retroscena sulla vicenda dell’Air Force One da 400 milioni di dollari ‘donato’ dal Qatar a Trump. L’ultima versione arriva da una ricostruzione della CNN, secondo cui sarebbe stata l'amministrazione statunitense a proporre l'iniziativa di acquistare il Boeing 747, nonostante le affermazioni secondo cui il Qatar stesso avrebbe offerto l’aereo come ‘dono’ al presidente degli Stati Uniti. Secondo il network statunitense, che cita alti funzionari della Casa Bianca, Trump avrebbe incaricato il suo inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff, di individuare una lista di aerei utilizzabili.

In particolare la discussione iniziale riguardava il noleggio dell'aereo, non l’acquisto. Persone a conoscenza delle trattative sottolineano che l’accordo è ancora al vaglio dei legali di entrambe le parti. Il prezzo stimato dell’aereo è di 400 milioni di dollari, ma le fonti suggeriscono che per il presidente Trump il prezzo verrà ridotto. Il tycoon ha ripetutamente descritto il possibile accordo come un ‘dono’, suscitando indignazione sia tra i democratici sia tra alcuni repubblicani, che hanno messo in dubbio l’etica di un gesto così generoso da parte della famiglia reale del Qatar. Dunque sarebbe stata l'amministrazione Trump a chiedere al Qatar di acquistare un Boeing 747 da utilizzare come Air Force One e non l'emirato a offrirlo all'inquilino della Casa Bianca. La tesi della Cnn contraddirebbe in toto la versione finora sostenuta dal presidente degli Stati Uniti, secondo cui il Qatar si sarebbe rivolto alla sua amministrazione e avrebbe offerto l'aereo in ‘regalo’. Trump ha infatti descritto il potenziale accordo come un ‘contributo’ da parte della famiglia reale del Qatar e ha scritto sui social che si trattava di un ‘regalo’, affermando che si sarebbe trattato di un sostituto temporaneo dell'Air Force One che sarebbe stato consegnato in seguito alla Casa Bianca.

Secondo le fonti citate dall'emittente, dopo l'insediamento di Trump a gennaio, il Pentagono è stato informato da Boeing che la casa produttrice non sarebbe stata in grado di consegnare i due nuovi Air Force One prima di un paio d'anni. Ma Trump non aveva alcuna intenzione di attendere così a lungo e, tra le opzioni valutate per ottenere un nuovo aereo in tempi rapidi, c'è stata quella di incaricare Witkoff di stilare un elenco di velivoli idonei da utilizzare nel frattempo. Nell'elenco di clienti che Boeing ha fornito ai funzionari della Difesa spiccava il Qatar e quando il Pentagono "si è offerto di acquistare l'aereo", l'Emirato si è detto disponibile a venderlo. Le discussioni iniziali si sono concentrate sul leasing dell'aereo, valutato circa 400 milioni di dollari, piuttosto che sull'acquisto diretto. Ricostruzione che smentisce quanto affermato ieri dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, secondo cui l'aereo di lusso offerto dal Qatar sia un dono personale per il presidente Trump, chiarendo che si tratta di "un progetto dell'Aeronautica militare statunitense" e che "Trump non ha nulla a che fare con questa vicenda". Una dichiarazione che arriva dopo giorni di polemiche legate alla presunta intenzione dell'emiro del Qatar di donare il jet presidenziale e alle preoccupazioni bipartisan del Congresso, con il senatore repubblicano Ted Cruz e quello democratico Jack Reed che hanno parlato di ‘rischi significativi di spionaggio’.