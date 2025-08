Trump-Putin, sfida totale: Witkoff a Mosca tiene vivi i negoziati

Roma, 3 agosto 2025 – Continua il botta e risposta a distanza fra Washington e Mosca, dove, i rispettivi presidenti, Trump e Putin, ormai due veri galli nel grande pollaio mondiale, si scambiano messaggi poco confortanti. I canali diplomatici rimangono aperti, ma non certo per fare terminare la guerra in Ucraina. Ancor ieri, ci sono stato morti e feriti fra i due Paesi in guerra da oltre tre anni, con un incendio scoppiato vicino alla centrale di Zaporizhzhia, sotto controllo dei russi.

Il nemico alle porte

Ieri, durante un’intervista, Donald Trump è tornato sugli attacchi dell’ex presidente Medvedev definendolo una persona ‘dalla lingua lunga’. “Ha detto cose molto brutte parlando di nucleare – ha esordito -. E quando si parla di nucleare meglio stare attenti”. E, infatti, ha annunciato che due sottomarini nucleari sono ‘più vicini alla Russia’. “Ha detto cose del genere anche in passato. Quindi vogliamo essere sempre pronti. E così ho inviato nella regione due sottomarini nucleari. Voglio solo assicurarmi che le sue parole siano solo parole e nient’altro”.

Il presidente russo Vladimir Putin

L’inquilino della Casa Bianca ha poi definito Putin ‘un tipo tosto’, senza nascondere, però, la sorpresa per la mancata conclusione della guerra in Ucraina. “Sono sorpreso. Abbiamo avuto numerose conversazioni proficue, in cui avremmo potuto porre fine a questa storia, e all’improvviso le bombe hanno iniziato a volare” ha ammesso. Non rimane altro che aspettare e vedere come il tycoon deciderà di gestire questa sorpresa. L’8 agosto scade il termine entro il quale – ultimatum di Trump – Mosca e Kiev dovranno raggiungere un accordo sulla fine del conflitto. A questo proposito, Trump ha ribadito di essere pronto a deliberare conseguenze economiche per Mosca. “Imporremo sanzioni. Lui gestisce molto bene le sanzioni – ha ammesso – , sa come aggirarle”. Dopo il viaggio in Israele, l’inviato di Trump, Steve Witkoff, dovrebbe andare a Mosca per tenere vivi i negoziati.

Gara di annunci

Dal Cremlino, il presidente russo ha risposto con un annuncio non meno inquietante. Il numero uno di Mosca, ha affermato che la Russia ha avviato la produzione dei suoi nuovi missili ipersonici, confermando anche i suoi piani di piazzarli in Bielorussia. “I lavori sono in corso e li concluderemo probabilmente prima della fine dell’anno”. E, dal parlamento russo, il vice presidente della Duma (ed ex generale), Leonid Ivlev, fa sapere che sottomarini nucleari americani vicini alle coste russe “non rappresentano una nuova minaccia alla sicurezza”.

Paura a Zaporizhzhia

Sul campo di continua a combattere, con l’Ucraina ieri molto aggressiva sotto più aspetti. Nel solo mese di luglio, sul Paese invaso, sono stati riversati quasi 7.000 droni. Ieri Kiev ‘ha risposto’ con bombardamenti sulla Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014 e soprattutto attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dov’è scoppiato un incendio che, per fortuna, non ha impattato sul funzionamento dell’impianto.

Ma gli attacchi dell’Ucraina non sono stati solo militari. Ieri i media nazionali hanno riportato la notizia che il maxi gasdotto ‘Asia Centrale-Centro’ è stato fatto saltare in aria, probabilmente grazie all’azione dei servizi segreti ucraini. Si tratta della condotta più lunga del mondo e dal Turkmenistan attraverso Uzbekistan e Kazakistan fino alla Russia. Il gasdotto rifornisce, tra gli altri, l’impianto di costruzione di macchine Demikhovsky nella regione di Mosca, che produce oltre l’80% di tutti i treni elettrici in Russia e la Russian Aircraft Corporation MIG, che produce aerei da combattimento.