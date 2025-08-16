Trump-Putin, giallo sulla durata del vertice più breve del previsto

Roma, 16 agosto 2025 – Dopo il summit tra Trump e Putin iniziano le prime analisi sullo svolgimento dello storico incontro. Se pare abbastanza chiaro il fatto che dai colloqui non sia arrivata alcuna ipotesi - e nemmeno speranza di una pace immediata - è giallo, invece, sulla durata del vertice. I colloqui - svoltisi esclusivamente nel 'formato 3+3', con Putin, Lavrov e Ushakov da un lato e Trump, Rubio e Witkoff dall'altro - sono durati complessivamente nemmeno tre ore. E proprio la durata era stato uno dei punti di maggior discussione negli ultimi giorni. Trump aveva annunciato che qualora non avesse notato in Putin alcuna voglia di 'trattare', avrebbe abbandonato immediatamente il tavolo delle trattative. Il Cremlino, invece, appena iniziato il summit aveva dichiarato che l'intero summit sarebbe durato addirittura 6-7 ore. Ma a mezzanotte e un quarto è arrivato l'annuncio della fine dei colloqui e l'eventualità di un ulteriore vertice nel cosiddetto "formato allargato" tra le delegazioni statunitensi e russe è subito tramontata. Un corrispondente di Ukrinform ha spiegato a Sky News che anche tutti i giornalisti presenti si aspettavano che l'intero summit "durasse di più" e che dopo il bilaterale ristretto, "ci fosse un pranzo di lavoro con le cosiddette squadre senior, ma è stato annullato e si sono svolti solo i colloqui tre contro tre".

Il presidente Usa Donald Trump lascia Anchorage dopo il vertice con Putin

Dieci minuti il vero faccia a faccia in cui i due leader sono stati completamente da soli, senza neanche i traduttori. Nella conferenza stampa entrambi hanno parlato di "progressi" e "accordi", ma senza fornire alcun dettaglio sul loro colloquio. E soprattutto senza prendere le domande dei giornalisti. Nessuno dei due dal palco ha citato mai la parola tregua, nonostante Trump prima di arrivare ad Anchorage aveva detto che avrebbe premuto per un cessate il fuoco immediato: "Non sarò contento se non sarà oggi", aveva spiegato. Putin ha parlato di incontro "costruttivo e utile", definendo la guerra in una Ucraina una "tragedia" e dicendosi d'accordo con Trump sul fatto che la "sicurezza dell'Ucraina debba essere garantita". Lo zar - che rompendo il protocollo ha aperto la conferenza stampa nonostante non fosse il padrone di casa - ha fatto più volte riferimento ad "accordi" raggiunti ma senza entrare nel dettaglio: le intese decise "dovrebbero essere il punto di partenza, si è limitato a dire. Aggiungendo di augurarsi che l'Ucraina e l'Europa "non ostacolino gli sforzi di pace". Il leader del Cremlino ha poi invitato Trump in Russia: "La prossima volta ci vediamo a Mosca", ha detto, mettendo così l'accento sui buoni rapporti con l'inquilino della Casa Bianca e, affermano alcuni osservatori, sulla sua riabilitazione sul palcoscenico internazionale dopo essere stato accolto negli Stati Uniti. "Abbiamo avuto un incontro estremamente produttivo e molti punti sono stati concordati. Ne mancano solo pochi. Alcuni non sono così significativi, uno è probabilmente il più significativo, ma abbiamo ottime possibilità di arrivarci. Non ci siamo arrivati, ma abbiamo ottime possibilità di arrivarci", ha quindi spiegato detto Trump che davanti ai giornalisti ha parlato meno di 4 minuti, la metà di Putin. Ha quindi spiegato che informerà Zelensky e la Nato a breve, ma nessun accenno a un incontro trilaterale col leader ucraino. Sui contenuti degli "accordi raggiunti" anche Trump non fornisce alcune indicazione, alimentando subito le voci dei critici, secondo cui ha steso il tappeto rosso per Putin e non ha ottenuto neanche un cessate il fuoco.

Il presidente degli Stati Uniti è salito a bordo dell'Air Force One per tornare a Washington ma non si è fermato a parlare con i giornalisti, come spesso fa durante i suoi viaggi. Non ha inoltre risposto alle domande della stampa durante quella che era stata annunciata come una conferenza stampa congiunta con Putin dopo il vertice. Anche il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin non ha risposto alle domande. Donald Trump tuttavia ha rilasciato un'intervista a Fox News prima di ripartire con l'Air Force One verso la Casa Bianca.